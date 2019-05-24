謝金燕辣腿秀MOSCHINO泰迪熊鞋　多連拍洩童心

▲謝金燕露美腿示範新入手Moschino泰迪熊運動鞋。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Moschino近日推出泰迪運動鞋系列，鞋底由最初的黑白色調，換裝成為超搶眼的霓虹螢光色系，「姐姐」謝金燕搶先入手螢光粉的款式，她不僅大秀美腿親自示範新鞋，還玩上癮將鞋放在頭上、或嘟嘴與鞋自拍，狂po一系列趣味照謝童心，自己都說：「姐玩好久。」

▲Moschino運動鞋的鞋底是熊圖案，讓謝金燕喊捨不得弄髒。

讓謝金燕愛不釋手的主因，是螢光粉的泰迪熊鞋底，她盛讚鞋：「也太可愛了吧！誰捨得把他的臉弄髒呀？」熊鞋底還加上標誌性口號 「這不是一個Moschino玩具」，展現幽默感，另有螢光綠、螢光橘、螢光黃鞋底的款式；鞋面則是混合材料的仿麂皮材質，搭配高科技網布，細節以金屬鉚釘與鞋帶裝飾。

▲謝金燕去年出席金馬獎穿的MOSCHINO斑馬裝驚豔全場。

謝金燕堪稱Moschino重度愛好者，公開表演活動常穿品牌新穎設計上陣，令人印象深刻的裝扮包括去年出席金馬獎的斑馬禮服、今年擔任潘瑋柏演唱會嘉賓所穿的Moschino泳衣搭透明塗鴉外套，每一套的舞台效果絕佳。

▲擔任潘瑋柏演唱會嘉賓，謝金燕穿MOSCHINO泳裝上陣辣度破表。

她對私生活極為保護，但打扮可不見得低調，私下也愛穿Moschino花俏的外套、熊圖案的帽T，她也穿adidas等品牌潮服，重點是她不吝惜展露好身材，露小蠻腰或秀辣腿的服裝，「姐姐」都能駕馭！

▲謝金燕私下愛穿MOSCHINO帽T（上），也穿adidas潮服展現好身材。