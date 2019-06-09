「床」就是用來睡覺的　改善3件事讓你不再失眠

編輯／CC 圖／免費圖庫pixabay、《當你沉睡時》劇照

現代人壓力大，晚間常會有失眠狀況，明明到了睡覺時間，身體也感到疲憊，翻來覆去還是睡不著，大腦不聽指揮的胡思亂想，如果這個症狀只是偶爾發生那就無礙，但如果一周發生超過三次，且持續了一個月以上，那便要當心了。

首先，請先來判斷你是哪種型態的失眠：

1. 早醒型（early morning awakening）

這類人晚上能順利睡著，睡眠品質也不錯，但問題出在天都還沒亮就醒了，明明調了7點鬧鐘，卻總是硬生生早起兩個鐘頭，且無法再睡回去。如果晚上11點睡，卻會在凌晨4點醒來，且再也無法入睡，你便是屬於這型的人。

2. 無法熟睡型（difficulty staying asleep）

第二種狀況是，你能夠睡著卻無法熟睡，常會睡一半醒來。這類人常會認為自己只是淺眠，例如11點躺平，睡了兩三個小時後，就會斷斷續續醒來，那就是這類型的人。

3. 入睡困難型（difficulty falling asleep）

最後是連入睡都有困難的人，躺平後30分鐘，甚至要花一兩個小時，都還沒辦法睡著，就算睡著也處於淺眠狀態者，就屬於這類型。

失眠的原因很多，壓力是許多人的通病，但也不是只有這個原因，或許你也有發現，就算放長假、不需要煩惱工作，仍有失眠的困擾，這樣的情況，有時是因為自己造成的心理壓力。

例如不斷看鬧鐘，計算還可以睡幾小時、幾分鐘，無形中給自己增添壓力；又或是平常睡眠不足，假日補眠卻打亂生理時鐘；提早躺上床，依然睡不著等等。除了尋求醫生幫助，其實失眠也能夠自立救濟。

臨床醫師林俊成指出，我們可以學習怎麼睡眠，只要從以下三點著手，就能有效改善失眠狀況。

1. 「床」就是用來睡覺

有些人會喜歡在床上看書、追劇或是用3C產品，這些習以為常的行為，其實都有可能是失眠的隱藏兇手，所以請為自己打造一處優質睡眠環境吧！床就是用來睡覺的，只要你靠近床，就是要睡了，其他什麼都別做也別想。

2. 有睡意才躺床

失眠患者會認為，早點躺上床可以多睡一點，但往往躺平之後仍醒著，還會因為自己睡不著而焦慮，因此請在有睡意的時候，才到床上睡覺。

3. 躺了一段時間沒睡著就先起床

屬於難以入睡的人要注意，躺了20、30分了仍沒睡意，此時不要逼自己睡著，先離開床到其他地方，做些讓肌肉放鬆的伸展運動，或是看本書、聽個輕音樂，不過要記得，這些活動都要離開床再做。

如果躺回床上仍睡不了，就再離開床去做放鬆運動，重複這個步驟到睡著為止。網路上有許多改善睡眠的方法，但每個人狀況不同，試過上面3個方式仍有失眠問題的話，建議還是要詢問專業醫生幫助你解決。