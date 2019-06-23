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馬爾地夫「Joali度假村」6大夢幻亮點　不只蜜月天堂，也是孩子的遊樂園

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隨著暑假腳步接近，許多人會開始考慮安排一趟夏日家庭旅行，該帶小孩去哪邊放風放電，成為許多爸媽共同的煩惱。

過去大家一提到馬爾地夫，總會直接連想到是蜜月熱點、一生一定要去的夢幻島嶼，然而，這樣的心願卻可能伴隨著成為父母而漸漸被壓抑，想想，總是把家人的需求放前面的你，有多久不曾好好寵愛自己？對於想要好好放個假卻又不想捨棄跟孩子共遊回憶的父母來說，這家馬爾地夫新開的度假村真的很懂你。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6大夢幻亮點搶先看

在正式介紹它之前，我們先談談「Joali度假村」在哪裡，它的位置就位於馬爾地夫北部，坐落在拉環礁Muravandhoo島上，島上擁有73棟私人的海灘及水上別墅和住宅，去年10月才剛開幕，到今年初客人才能夠正式入住，除了所有設施都超級新外，島上還擁有樹屋、畫廊、兒童水療室、兒童廚房等專門為小朋友打造的貼心設施。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亮點１▼馬爾地夫第一家沉浸式藝術酒店

Joali Maldives主張「樂活」哲學，是馬爾地夫第一家沉浸式藝術酒店，這裡每棟別墅都以獨立的故事為靈感，邀請多位藝術家在度假村內放置許多藝術畫作和雕塑，所以整個島嶼的建築就像藝術品。住在這裡的賓客可以按照專屬的藝術地圖指引，自行探索度假村內豐富多様的藝術藏品，此外度假村的Living Room還提供舒適的休憩空間和超過1000本書籍讓課人自由閱讀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亮點２▼７種豪華房型，海灘、私人管家、無邊際泳池超夢幻

最讓人在意的住宿部分，島上一共有7種房型，每個房型的面積都秒殺其他度假村的房型面積！設計的部分借鑒了當地文化傳統，，此外度假村在總體規劃和佈局階段即充分考慮到可持續發展，在建造過程中完好保留了1000多棵樹木。

沙灘泳池別墅 Beach Villa With Pool

豪華的沙灘別墅享有海灘，花園和大海的景緻，最多可容納3人入住。別墅擁有私人海灘花園，更提供管家和代客服務，此外俯瞰大海的無邊泳池等待著您在星空下自由游泳。

奢華沙灘泳池別墅 Luxury Beach Villa With Pool

豪華套房配有私人無邊泳池和圖書館，865平方米空間最多可容納4人。無邊泳池掩映在鬱蔥的綠色植物中，提供了一個自然寧靜的地方。

兩泳池雙卧室奢華沙灘泳池別墅 Two Bedroom Luxury Beach Villa with Two Pools

兩泳池雙卧室奢華沙灘泳池別墅擁有2個泳池和2間卧室，能夠容納多達4人，套房提供兩個游泳池和私人海灘花園，除了室外露台，海灘上還有一個用餐區。很適合小團體或是家庭來住。

私人杜布萊海灘住宅套房 Private Dublex Beach Residence

如果是一票朋友來住或是家族旅行，私人杜布萊海灘住宅套房就很適合，這是兩層樓的沙灘別墅，共有四間卧室，每間卧室都有各自的浴室，總共可以住八人，空間夠大，但彼此又能保有隱私，此外套房別墅還有24小時服務的私人管家。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

水上泳池別墅 Water Villa With Pool

水上泳池別墅最多可容納3人，你可以在陽台上盡情放鬆做日光浴，也可以潛入無限的游泳池，水上別墅搭配最先進的燈光系統，可以隨情境變換不同燈光，提供與眾不同的水上體驗。

奢華水上泳池別墅 Luxury Over Water Pool Villa

奢華水上泳池別墅可容納3人，內部有客廳，裡面還有有精心挑選的迷你圖書館，提供最新的圖書及私人的無限游泳池，讓您每天都能得到陽光的親吻。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

三卧室海洋私人住宅 Private Ocean Residence

三卧室海洋私人住宅除了三間卧室、兩間客廳和兩個無邊際游泳池外，還擁有三個更衣室，每個更衣室都有兩個內置的壁櫥。從露台到浪漫的陽台，完美的聚會，如詩如畫的海景讓你充滿活力。無論何時你想去水療中心或餐廳，酒店都會提供一艘Dhoni船送你們去想去的地方。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亮點3▼4間主題餐廳，異國料理輪番上陣

度假村設有4間餐廳，「Vandhoo餐廳」提供東南亞，中國及地中海菜，包含特別主題晚餐、早餐和多種體驗式餐飲選擇，此外還有來自世界各地頂級的葡萄酒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

想要自己動手體驗，可以來到「她的廚房」和經驗豐富的廚師一起做當地的菜譜，體驗烹飪的樂趣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

此外由世界著名的餐廳建築師村松直雄設計的「日本/秘魯餐廳」不僅有超讚的景觀，可以用來舉辦私人午宴和婚禮，而它的烤餅、壽司也是必嚐；而「義大利餐廳」則是提供地道的義大利美食。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亮點4▼大人的微醺時光

夜晚就是大人的Party Time，位於度假村內的「穆拉酒吧」提供了最完美的空間放鬆，還會舉辦驚喜活動的夜晚，如日落儀式和現場表演，為一天畫下最完美的句點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亮點5▼感受馬爾地夫動靜皆宜的魅力

無聊是這裡最不需要擔心的問題，因為這裡的活動豐富又精彩，包括，日落巡航、單身派對狂歡、圖書館、藝術館、摩托艇、瑜伽等，當然，馬爾地夫必做的浮潛、spa等活動也不能錯過。

亮點6▼樹屋、畫廊、兒童水療室、兒童廚房，盡情放風小孩

除了大人的活動，這裡也貼心幫小孩規劃了一整個系列包含有趣生動的兒童廚房、充滿抽象感的藝術館、精緻又強大的圖書館，與大人一樣的兒童spa，讓度假即使帶小孩，也能玩出新花樣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

請問：交通怎麼安排？

從台灣出發的話建議搭乘新加坡航空，到新加坡轉機到馬列機場，這段大約9個小時飛行時數，之後再從馬列機場搭乘水上飛機前往，大概45分鐘即可抵達。

JOALI Maldives

地址： Muravandhoo Island Raa Atoll, 馬爾地夫
電話： +960 658-4400
網站： https://www.joali.com/

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

親子, 度假村, 馬爾地夫, 樹屋, 水療室, 兒童廚房
fashion.net

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