馬爾地夫「Joali度假村」6大夢幻亮點　不只蜜月天堂，也是孩子的遊樂園

隨著暑假腳步接近,許多人會開始考慮安排一趟夏日家庭旅行,該帶小孩去哪邊放風放電,成為許多爸媽共同的煩惱。

過去大家一提到馬爾地夫,總會直接連想到是蜜月熱點、一生一定要去的夢幻島嶼,然而,這樣的心願卻可能伴隨著成為父母而漸漸被壓抑,想想,總是把家人的需求放前面的你,有多久不曾好好寵愛自己?對於想要好好放個假卻又不想捨棄跟孩子共遊回憶的父母來說,這家馬爾地夫新開的度假村真的很懂你。

6大夢幻亮點搶先看

在正式介紹它之前,我們先談談「Joali度假村」在哪裡,它的位置就位於馬爾地夫北部,坐落在拉環礁Muravandhoo島上,島上擁有73棟私人的海灘及水上別墅和住宅,去年10月才剛開幕,到今年初客人才能夠正式入住,除了所有設施都超級新外,島上還擁有樹屋、畫廊、兒童水療室、兒童廚房等專門為小朋友打造的貼心設施。







亮點1▼馬爾地夫第一家沉浸式藝術酒店

Joali Maldives主張「樂活」哲學,是馬爾地夫第一家沉浸式藝術酒店,這裡每棟別墅都以獨立的故事為靈感,邀請多位藝術家在度假村內放置許多藝術畫作和雕塑,所以整個島嶼的建築就像藝術品。住在這裡的賓客可以按照專屬的藝術地圖指引,自行探索度假村內豐富多様的藝術藏品,此外度假村的Living Room還提供舒適的休憩空間和超過1000本書籍讓課人自由閱讀。

亮點2▼7種豪華房型,海灘、私人管家、無邊際泳池超夢幻

最讓人在意的住宿部分,島上一共有7種房型,每個房型的面積都秒殺其他度假村的房型面積!設計的部分借鑒了當地文化傳統,,此外度假村在總體規劃和佈局階段即充分考慮到可持續發展,在建造過程中完好保留了1000多棵樹木。



沙灘泳池別墅 Beach Villa With Pool

豪華的沙灘別墅享有海灘,花園和大海的景緻,最多可容納3人入住。別墅擁有私人海灘花園,更提供管家和代客服務,此外俯瞰大海的無邊泳池等待著您在星空下自由游泳。



奢華沙灘泳池別墅 Luxury Beach Villa With Pool

豪華套房配有私人無邊泳池和圖書館,865平方米空間最多可容納4人。無邊泳池掩映在鬱蔥的綠色植物中,提供了一個自然寧靜的地方。



兩泳池雙卧室奢華沙灘泳池別墅 Two Bedroom Luxury Beach Villa with Two Pools

兩泳池雙卧室奢華沙灘泳池別墅擁有2個泳池和2間卧室,能夠容納多達4人,套房提供兩個游泳池和私人海灘花園,除了室外露台,海灘上還有一個用餐區。很適合小團體或是家庭來住。



私人杜布萊海灘住宅套房 Private Dublex Beach Residence

如果是一票朋友來住或是家族旅行,私人杜布萊海灘住宅套房就很適合,這是兩層樓的沙灘別墅,共有四間卧室,每間卧室都有各自的浴室,總共可以住八人,空間夠大,但彼此又能保有隱私,此外套房別墅還有24小時服務的私人管家。





水上泳池別墅 Water Villa With Pool

水上泳池別墅最多可容納3人,你可以在陽台上盡情放鬆做日光浴,也可以潛入無限的游泳池,水上別墅搭配最先進的燈光系統,可以隨情境變換不同燈光,提供與眾不同的水上體驗。



奢華水上泳池別墅 Luxury Over Water Pool Villa

奢華水上泳池別墅可容納3人,內部有客廳,裡面還有有精心挑選的迷你圖書館,提供最新的圖書及私人的無限游泳池,讓您每天都能得到陽光的親吻。





三卧室海洋私人住宅 Private Ocean Residence

三卧室海洋私人住宅除了三間卧室、兩間客廳和兩個無邊際游泳池外,還擁有三個更衣室,每個更衣室都有兩個內置的壁櫥。從露台到浪漫的陽台,完美的聚會,如詩如畫的海景讓你充滿活力。無論何時你想去水療中心或餐廳,酒店都會提供一艘Dhoni船送你們去想去的地方。





亮點3▼4間主題餐廳,異國料理輪番上陣

度假村設有4間餐廳,「Vandhoo餐廳」提供東南亞,中國及地中海菜,包含特別主題晚餐、早餐和多種體驗式餐飲選擇,此外還有來自世界各地頂級的葡萄酒。





想要自己動手體驗,可以來到「她的廚房」和經驗豐富的廚師一起做當地的菜譜,體驗烹飪的樂趣。





此外由世界著名的餐廳建築師村松直雄設計的「日本/秘魯餐廳」不僅有超讚的景觀,可以用來舉辦私人午宴和婚禮,而它的烤餅、壽司也是必嚐;而「義大利餐廳」則是提供地道的義大利美食。





亮點4▼大人的微醺時光

夜晚就是大人的Party Time,位於度假村內的「穆拉酒吧」提供了最完美的空間放鬆,還會舉辦驚喜活動的夜晚,如日落儀式和現場表演,為一天畫下最完美的句點。

亮點5▼感受馬爾地夫動靜皆宜的魅力

無聊是這裡最不需要擔心的問題,因為這裡的活動豐富又精彩,包括,日落巡航、單身派對狂歡、圖書館、藝術館、摩托艇、瑜伽等,當然,馬爾地夫必做的浮潛、spa等活動也不能錯過。



亮點6▼樹屋、畫廊、兒童水療室、兒童廚房,盡情放風小孩

除了大人的活動,這裡也貼心幫小孩規劃了一整個系列包含有趣生動的兒童廚房、充滿抽象感的藝術館、精緻又強大的圖書館,與大人一樣的兒童spa,讓度假即使帶小孩,也能玩出新花樣。

請問:交通怎麼安排?

從台灣出發的話建議搭乘新加坡航空,到新加坡轉機到馬列機場,這段大約9個小時飛行時數,之後再從馬列機場搭乘水上飛機前往,大概45分鐘即可抵達。



JOALI Maldives

地址: Muravandhoo Island Raa Atoll, 馬爾地夫

電話: +960 658-4400

網站: https://www.joali.com/

※文字:Chara Yu | 編輯:Chara Yu |

(完整文章請看VOGUE.com)



