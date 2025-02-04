《單身4》李時安成「脫單教科書」　6個魅力人氣、桃花旺到爆

▲《單身即地獄4》李時安是本季最受歡迎、人氣最旺的女嘉賓。（圖／取自youseeany IG，下同）

圖文／CTWANT

韓國最紅的實境節目《單身即地獄4》，其中曾是練習生的女嘉賓李時安以獨特的魅力瘋狂吸引男嘉賓的目光，是本季最受歡迎、人氣最旺的女嘉賓，在最新一期節目更同時有四位男嘉賓投給她，趕快來看看「脫單教科書」李時安的魅力點都有哪些？

《單身即地獄4》李時安魅力點：自信與主動

李時安在節目中展現出高度的自信，並在受訪時就坦言自己是在感情中會主動接近有好感的對象，並自信說自己從未失敗過。一直享受戀愛、約會的李時安說自己剛好是空窗期所以想來這裡體驗充滿激情的戀愛，這種自信與主動的態度，讓她在比其他女嘉賓更加耀眼！

《單身即地獄4》李時安魅力點：小貓眼＋模特兒好身材

她說自己的魅力點就是貓咪般的眼睛、誘人的嘴唇以及優美的身材曲線，這些外在特質使她在初次見面時便給人深刻的印象，尤其她曾參與過選秀節目以及當練習生的經驗都讓她的台風更加穩健，模特兒的職業也讓她展現優美體態。

《單身即地獄4》李時安魅力點：直率真誠的性格

李時安的直率與真誠讓她在與他人互動時展現出真實的一面，這種不做作的態度讓人感到親近，進而對她產生好感。 而且她也不太會賣關子或者講話彎彎繞繞，有什麼就說什麼的性格也是男生喜歡的類型。

《單身即地獄4》李時安魅力點：反差魅力讓男生超心動

李時安的外表給人一種高冷難以親近的感覺，但實際上她內心溫暖且對男生、女生都十分親切，這種外冷內熱的反差，使男嘉賓更對她有濃濃的好感。

《單身即地獄4》李時安魅力點：積極參與節目互動以及強烈的求勝慾望

在節目中李時安積極參與各項活動像是游泳池玩水，或者是游泳池的比賽她勢在必得的求勝慾望都讓她魅力指數狂飆，別人競賽中是抱著男生的脖子，她直接說會掐住男生的頭來積極求勝，最後果然也不負眾望奪得第一，男生都被她帥氣的樣貌所驚艷！

《單身即地獄4》李時安魅力點：時髦性感的衣服品味

因為職業的關係所以李時安的穿著雖然火辣但又不是純辣妹，她的時髦衣品與穿搭風格也非常吸引男生們的目光，比起太端莊淑女感的穿搭，男生更喜歡休閒時髦感結合微露肌膚的性感帥氣風格。

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