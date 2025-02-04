LV x 村上隆出免費貼圖！超扁平貓熊從硬箱探頭說「Hi」　能用180天很佛心

▲LV與村上隆推出聯名貼圖，以超扁平貓熊為主角。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

你算過每天傳多少次貼圖嗎？不知不覺貼圖竟然成為每日生活必需，如果有免費的活動貼圖，當然要手速下載，LOUIS VUITTON（路易威登）為了歡慶與村上隆的藝術聯名系列再度上市，推出了聯名限定貼圖，以超扁平貓熊Superflat Panda為主角，從硬箱跳出來說「Hi」、充滿誠意的低頭說「Thank You」，或是拿著愛心氣球讓你傳情達意，使用期限180天，非常佛心。

LV與村上隆的緣分源自2003年，彩色的Monogram Multicolore，接續的櫻花包、櫻桃包都是話題，20多年後的2025年，雙方再度攜手，讓當年引爆熱潮的元素重現江湖，果然首波商品被瘋搶，幾乎賣光光，預計今年3月將推出以春日櫻花為主題的第二篇章，在此之前，先端出生動活潑的限定貼圖，讓村上隆設計的Superflat Panda陪著過每一天。

路易威登 x 村上隆藝術聯名限定貼圖

下載期間：即日起至2025年3月6日

下載連結：https://maac.io/3jwfF

＊只要加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用效期180天。

除了LV，最近還有許多免費貼圖可以下載，別錯過。

PROMESSA x 廢物女友



點睛品旗下的鑽飾訂製品牌PROMESSA，攜手插畫家「廢物女友」推出充滿愛意的浪漫貼圖，包括基本款的「Love」、男生拿出鑽戒的「原地結婚」、女生看到鑽戒的「Perfet」、甜蜜問候的「寶貝還好嗎」等等，非常適合及將到來的情人節。

下載期間：即日起至2025年2月20日

下載連結：https://line.me/S/sticker/33890

＊只要加入點睛品Line官方好友即可免費下載，使用效期90天。

樂高開運迎新春貼圖



無論大人小孩都愛的樂高，推出結合春節元素的可愛貼圖，熟悉的熱狗人、香蕉人都是主角，除了新年祝福語，還有「感蝦」、「哈囉」、「OK」、「收到」等超實用詞語，趕緊下載。

下載期間：即日起至2025年2月13日

下載連結：https://line.me/S/sticker/33839

＊只要加入台灣樂高Line官方好友即可免費下載，使用效期180天。

梵克雅寶新年貼圖



法國珠寶品牌Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）推出的貼圖，紅色的鳥兒相當討喜，加上蝴蝶、舞獅、公鹿等，共8款優雅又充滿祥瑞氣氛的圖案，可以道「晚安」、說「開心」，還能約朋友「小聚一下」。

下載期間：即日起至2025年2月13日

下載連結：https://line.me/S/sticker/33883

＊只要加入梵克雅寶Line官方好友即可免費下載，使用效期90天。