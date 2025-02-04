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手腳冰冷有解！營養師教你吃「8大產熱食物」　讓你身體自帶暖驢

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／Unsplash

氣溫直降，手腳好冰冷！這時候該吃什麼好呢？營養師高敏敏教你吃8大產熱食物，讓你自帶暖爐。

1.紅棗&枸杞

枸杞含有豐富鐵質，有助於增強造血功能、促進身體循環，搭配紅棗更有效幫助產熱。

2.當歸&黃耆

當歸和黃耆可以當作食材，可以煮湯的時候加進去，是冬天的漢方養生之道。

▲▼營養師教你吃「8大產熱食物」 。（圖／Unsplash）

3.生薑&黑糖

天冷時可以在早上泡一杯黑糖薑茶暖暖胃，薑烯酚有助血液循環、驅寒保暖。

4.羊肉&雞肉

羊肉爐和當歸雞湯都是幫助暖身體的補品，像是冬天可以和親友們一起分食，可以暖心又暖胃。

▲▼營養師教你吃「8大產熱食物」 。（圖／Unsplash）

5.大蒜&黑胡椒

大蒜和黑胡椒都含有豐富的植化素，大蒜壓碎後等15分鐘再吃，蒜素可促進血液循環，黑胡椒的胡椒鹼有助於驅寒保暖。

▲▼營養師教你吃「8大產熱食物」 。（圖／Unsplash）

6.紅茶&可可

紅茶和可可分別含有茶黃素和可可多酚，可促進循環代謝力，不過挑選可可建議選擇70%以上的黑可可唷。

7.鐵質

鐵質能夠幫助紅血球生成，也可以提高血液含氧量，像是動物肝臟的豬肝、深色蔬菜的菠菜都富含鐵質。

8.維生素B群

B1和B12都是維持紅血球健康的關鍵角色，可促進代謝力、增加手腳血液循環。

▲▼營養師教你吃「8大產熱食物」 。（圖／Unsplash）

除了飲食之外，藥師也提供大家3個保暖的小秘訣， 避免熬夜、飲酒，並搭配規律運動提高肌肉量，由內而外打造產熱體質。

#晨間運動

起床後可以動一動身體，像是快走、伸展操，運動強度不用太高，只要稍微動一下就能感受全身血液循環，幫助改善手腳冰冷的問題。

#保暖衣物

可以選擇羊毛襪或加厚手套保持四肢溫暖，或是添加圍巾、耳罩保暖衣物，減少熱量流失。

#熱水泡腳

睡前來一桶熱水泡腳，不僅很療癒身心，也會讓全身熱起來，40°C左右的熱水泡腳15-20分鐘，可加入薑片或艾草，溫暖身體的同時也能提升整體健康與舒適感。

#賴床一下

記得突然從床上跳起來容易使皮膚血管收縮，建議可以慢慢起身、起床後穿一件外套保暖。

關鍵字：

食物, 冬天, 暖身, 產熱, 健康

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