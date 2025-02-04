fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「蛇年儲物罐」也太可愛　粉橘紅STANLEY開啟整年好運

>

記者蔡惠如／綜合報導

迎接開工季節，星巴克以蛇年為主題，特別走可愛路線，推出蛇形象為設計主軸的各式杯款及生活商品。其中最受矚目的「蛇運亨通儲物罐」，超萌的Bearista熊化身金蛇造型，搭配經典外帶杯設計的罐身，實在太可愛！STANLEY以紅、橘色系為主要色調，營造喜氣洋洋的新春氛圍，還有馬克杯把可愛的靈蛇更穿上粉嫩花朵裝飾，增添新春活力。

▲星巴克蛇年杯款。（圖／品牌提供）

今年的生肖馬克杯花樣多，包括「蛇來運轉馬克杯」和採用真金打造把手的「蛇年大發馬克杯」，象徵在新的一年裡能夠好運加持、財運亨通；以粉色為主調的「蛇全蛇美馬克杯」，突顯新春的歡樂氣息，線上門市限定「24OZ Jeweled喜蛇TOGO冷水杯」也是不錯選擇，其特色是杯身採用菱格紋路搭配漸層色系，還附贈可愛的蛇年吸管飾品。

▲星巴克蛇年杯款。（圖／品牌提供）

▲星巴克蛇年杯款。（圖／品牌提供）

而星巴克這次也推出了時下最夯的STANLEY聯名系列，以粉、橘、白三色漸層打造30OZ不鏽鋼把手冷水杯，不僅實用度高，更增添不少時尚感。珠光金色系列的24OZ Scale冷水杯，則以璀璨外觀展現質感品味，低調中又帶點奢華感。星座迷也別錯過新推出的「十二星座隨行卡組」，以夢幻柔美風格結合四種漸層色彩，象徵火、土、風、水四象限，每組還附有限量編碼貼紙。

▲星巴克蛇年杯款。（圖／品牌提供）

IKEA推出FÖSSTA限量新春系列，也為節日家居佈置注入節慶的熱鬧氣氛，以柿子和石榴等象徵吉祥的水果為設計靈感，還有糖葫蘆、剪紙等傳統年味元素，從門口到餐桌通通都很有Fu，而討喜的設計沒有年份感，每年都能拿出來用一下。

▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA FÖSSTA限量新春系列以水果、糖葫蘆等元素營造節慶感。（圖／品牌提供）

FÖSSTA新春系列以除舊佈新與團聚需求為主題，用柿子圖案象徵「萬事如意」的門墊，則以糖葫蘆造型呈現的LED燈串，柔和的光線也增添溫馨氛圍。靠枕和窗戶裝飾品分別融入石榴元素與傳統剪紙，帶來喜慶與文化感。人造木蘭花以紅色花朵點綴空間，成為植物苦手家中亮眼的祝福裝飾。

▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA春節系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

星巴克, STANLEY, IKEA, 新春, 節慶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看

台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看

韓韶禧超會穿！優雅＆御姐風一次擁有　真人版「金髮芭比」最吸睛

韓韶禧超會穿！優雅＆御姐風一次擁有　真人版「金髮芭比」最吸睛

立春養生5個重點請筆記　多吃綠色蔬菜幫助養肝健脾

立春養生5個重點請筆記　多吃綠色蔬菜幫助養肝健脾

情緒起伏大恐因「甜點」惹禍　過量甜食帶給身體的6個壞處一次看 大S昔放閃具俊曄登封敢愛敢恨　「怪女孩」眉上瀏海造型永存粉絲心中 星巴克今「大杯以上買一送一」慶開工　免等11點一開店就有！ 最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 《外傷重症中心》夏英、《魷魚遊戲2》朴圭瑛帥顏臉蛋＋短髮正流行 營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」　提醒「下肉後」的湯別喝 晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面