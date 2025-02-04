星巴克「蛇年儲物罐」也太可愛　粉橘紅STANLEY開啟整年好運

記者蔡惠如／綜合報導

迎接開工季節，星巴克以蛇年為主題，特別走可愛路線，推出蛇形象為設計主軸的各式杯款及生活商品。其中最受矚目的「蛇運亨通儲物罐」，超萌的Bearista熊化身金蛇造型，搭配經典外帶杯設計的罐身，實在太可愛！STANLEY以紅、橘色系為主要色調，營造喜氣洋洋的新春氛圍，還有馬克杯把可愛的靈蛇更穿上粉嫩花朵裝飾，增添新春活力。

今年的生肖馬克杯花樣多，包括「蛇來運轉馬克杯」和採用真金打造把手的「蛇年大發馬克杯」，象徵在新的一年裡能夠好運加持、財運亨通；以粉色為主調的「蛇全蛇美馬克杯」，突顯新春的歡樂氣息，線上門市限定「24OZ Jeweled喜蛇TOGO冷水杯」也是不錯選擇，其特色是杯身採用菱格紋路搭配漸層色系，還附贈可愛的蛇年吸管飾品。

而星巴克這次也推出了時下最夯的STANLEY聯名系列，以粉、橘、白三色漸層打造30OZ不鏽鋼把手冷水杯，不僅實用度高，更增添不少時尚感。珠光金色系列的24OZ Scale冷水杯，則以璀璨外觀展現質感品味，低調中又帶點奢華感。星座迷也別錯過新推出的「十二星座隨行卡組」，以夢幻柔美風格結合四種漸層色彩，象徵火、土、風、水四象限，每組還附有限量編碼貼紙。

IKEA推出FÖSSTA限量新春系列，也為節日家居佈置注入節慶的熱鬧氣氛，以柿子和石榴等象徵吉祥的水果為設計靈感，還有糖葫蘆、剪紙等傳統年味元素，從門口到餐桌通通都很有Fu，而討喜的設計沒有年份感，每年都能拿出來用一下。

▲IKEA FÖSSTA限量新春系列以水果、糖葫蘆等元素營造節慶感。（圖／品牌提供）

FÖSSTA新春系列以除舊佈新與團聚需求為主題，用柿子圖案象徵「萬事如意」的門墊，則以糖葫蘆造型呈現的LED燈串，柔和的光線也增添溫馨氛圍。靠枕和窗戶裝飾品分別融入石榴元素與傳統剪紙，帶來喜慶與文化感。人造木蘭花以紅色花朵點綴空間，成為植物苦手家中亮眼的祝福裝飾。