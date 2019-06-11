選擇障礙、情緒暴走！測妳讓情人、朋友受不了的「個性死角」

所謂個性死角代表著妳與人相處上有個不論如何都很難改變的盲點，而這樣的盲點容易在相處時造成身邊的人很困擾，甚至不愉快，然而每個人都會有這樣的死角，造成自己生命有時在鬼打牆卻不自知，而妳的個性死角到底在哪呢？

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張（可以複選）





選好了嗎？

我們來看看妳選了哪些牌卡

1. 教皇：覺得自己沒有任何問題，別人才有問題



選到教皇代表著自身對於許多事物有著一定的直覺和敏銳度，妳有時會天外飛來一筆，突然知道了某些事情，或觀察到一些狀況，然而這張牌的出現，也有另一個提醒，代表著妳太將自己的認知、直覺套用在別人身上，圖中的教皇雖然是傳遞神的訊息要給人民知道，但也容易陷入過於主觀的狀況，而自以為有在為他人著想。

教皇牌要告訴妳，或許妳真的有看見這個事情的某個面向，但也因為妳並沒有站在他人的角度來感同身受，而只是用自己所認為的好來加諸在他人身上，這樣會很容易失去中立和同理心，有時身邊的朋友或同事或許用了許多方式告訴過妳，但很可能妳自身並不這麼認為，畢竟要看見自己的個性死角是很困難的，妳需要多花一點時間沉思這張牌卡所帶給妳的提醒和意義。

2. 寶劍八：故步自封，容易先自我設限



在寶劍八圖中，這個人看似被布纏繞和遮住雙眼，但並不是被繩索綑綁，也沒被寶劍所傷，前方的路更沒有任何阻礙，因此這個阻礙是來自於心中的恐懼，妳有著太多的擔心害怕，太多的自我設限，這樣的個性死角，會對自己有許多預設立場，還沒嘗試就先下個決定或藉口，而生活在舒適圈裡，但這樣的舒適圈只是個習慣並不代表妳真的舒適。

選到這張牌時，會以為自己這樣不會給別人困擾，但事實上這樣的個性死角，是很容易影響到身邊每個人，因為妳的侷限和生活的眉眉角角特別多，總是讓身邊的人與妳相處時更多了一份顧慮，需要顧及妳的習慣和安全感，因為一踏出這樣的舒適圈妳很可能就不想繼續參與，而這樣的心理因素，有的人甚至也會影響到身體狀況，只是可能不知道這樣的身體狀況是由心理原因所造成。

3. 權杖五：控制不了情緒，易造成團體分裂



選到權杖五，代表妳的個性死角就是太有自我的脾氣和想法了，一旦遇到與妳不合的想法和感覺時，就容易引發爭執產生不愉快，有時妳要懂得靜下心來看看，如何保有自己的個性與他人相處，但不需要撩起壞脾氣，當然妳可以說，這是因為別人的問題才生氣，但事實上妳也可以有不同的選擇，來面對生命中種種的發生。

權杖五的出現，正提醒著妳需要學習如何妥協和合作，當妳過度重視自己時，其實妳心裡真正的想法是「妳因為沒有肯定自己所以很需要得到外在認同」，但是妳需要先懂得重視自己與他人，才能獲得尊重，當妳願意改變這樣的個性死角時，會發現自己是擁有領袖特質的人，反之當妳沒去改變這個死角時，妳身邊的人或被妳管理的人，會很容易感覺自己在與暴君相處。

4.戀人：選擇性障礙，害怕為自己選擇負責



很多人會認為選擇是關於選擇好或壞，當戀人牌出現時，它卻是在提醒妳，選擇並不只是關於好或壞，當妳只注意到好或壞時，很容易導致看事情只有兩種選項，但是戀人牌要告訴妳，妳應當發自內心，為自己做出選擇，同時為選擇負起責任，戀人牌並非要透露妳的感情，而是要告訴妳，愛與愛自己有什麼樣的深度和意義。

而因為妳害怕選擇或是有選擇性障礙的個性死角，很容易把責任推給別人，或是用一個受害者的心態來完成事情，一旦這樣時就容易導致生活中產生許多拘束而感到不自由，妳或許很渴望自由自在的生活，但自由生活的第一要件，是願意為自己生命的每件事負責任，在這過程中妳也才有個機會，去體驗關於愛的無條件和寬廣，而也有個機會讓妳與身邊的人親密、自由的相處。

5.審判：太快下判斷，易產生誤解



審判牌的出現，直接告訴妳的個性死角是太快下判斷，而無法看見事情的原貌和真相，當妳沒有耐心把事情看的完整時，是無法體會生命的熱情和感動的，每件事都過於急促，少了耐性和思考的空間，或許妳的急躁是有原因的，急躁這個情緒，會讓自己略過許多內心真正的感受，因為當妳慢下來時，就會碰觸到心中真實的自我，而這可能會引發內在深沉的愛與傷痛，讓妳害怕去面對。

但當妳不願意碰觸自己內心時，也容易誤下判斷，在不夠了解的狀況下，輕易的為身邊的某些人下了一些註解或是貼了某些標籤，只因妳以為夠了解了！這些認定有可能一點都不適合那個當事者，那個當事者也包含了自己，做了這註解與標籤時，就容易產生厭惡或無感，一連串的效應都開始作用後便容易形成惡性循環。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【米薩小姐塔羅專欄】真閨蜜？假閨蜜？神準分析妳的閨蜜究竟是不是個好閨蜜！

【占卜女王泰瑞莎專欄】超神準解析2019年6月十二星座的愛情運勢