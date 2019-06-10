懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO過萬聖節鬼超多　Chloe首度出國辦秀

▲2020早春，MOSCHINO瘋狂搞鬼（左圖）、Chloe中西揉合（右圖）。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

當早春秀成了必須，任何不可能都會變成可能。在DIOR的北非摩洛哥、LOUIS VUITTON（路易威登）的紐約甘迺迪場國際機場環球航空航站之後，Chloe也首度加入早春大秀的行列，把這第一次獻給了上海，還有總是難以捉模的MOSCHINO，硬是讓萬聖節發生在6月。

過去早春與度假之間的等號變了，不管是實現設計師發夢的一切，或者讓市場走進全世界，早春，成了另一個戰場。

▲Chloe在上海的龍美術館西岸館舉辦2020早春大秀。

Chloe是夯包製造機，無論在哪一任設計師手中，都有讓人印象深刻的作品，鎖頭包、手鐲包、C Bag通通大受歡迎，服裝從Stella McCartney時期的自信女人、Phoebe Philo、Clare Waight Keller的輕甜，到Natacha Ramsay-Levi注入的個性，是近20年來Chloe女孩的演變。

▲俐落與柔美都是Chloe早春元素。

不過關於作秀，Chloe算是低調的一派，明星捧場是有的，但整體少有噱頭也不搞華麗，2020早春，是品牌首度在法國以外的地方辦秀，這第一步選擇了上海的龍美術館西岸館，除了設計師對於上海景致、大陸第五代電影（即80年代從北京電影學院畢業的導演們的作品）的喜愛，也可見大陸，或者說亞洲市場的重要。

▲Chloe 2020早春秀。

Natacha Ramsay-Levi描繪的Chloe女孩總是帶著點中性樣貌，偶爾甜美浪漫令人欣喜，2020早春亦是如此，並把從品牌典藏庫裡發掘的Art Deco裝飾藝術、幾何圖紋Logo等，揉合對於上海美好年代的反芻，刺繡、拿手的印花交織，軍裝與波浪荷葉同時存在，高筒運動鞋與高跟樂福鞋隨時能換穿。

舒淇穿著卡其色洋裝看秀，顯得自在又自然，她認為整體是「女人裡的女孩，女孩裡的女人 」，並大讚Natacha Ramsay-Levi「才貌兼具、可愛又不失穩重、純真自然的心 」。

▲舒淇赴上海捧場Chloe。



▲Chloe創意總監Natacha Ramsay-Levi。

Chloe是難能可貴的第一步，MOSCHINO則是越玩越瘋狂，誰規定春天就要去旅行或野餐，不能看恐怖片嗎？

創意總監Jeremy Scott選在好萊塢的環球片場導出一部恐怖片，設定了背景是美國郊區的一戶平凡家庭，傍晚入夜時分，原本的靜謐被忽明忽滅的燈光、滴答滴答的水龍頭聲劃破，急促的敲門聲、打開門的淒厲尖叫，心驚膽跳的夜晚開始……。

▲MOSCHINO秀上，由超模Suki Waterhouse重新詮釋茱兒芭莉摩在《驚聲尖叫》中拿著電話的經典畫面。（圖／品牌提供、翻攝Dimension Films FB）

在MOSCHINO的伸展台上，絕對不用花太多精神解讀什麼形而上的抽象思維，眼前所見就是真理。2020早春女裝暨春夏男裝秀出場的第一套，由超模Suki Waterhouse重新詮釋了茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）在《驚聲尖叫》（Scream）中拿著電話的經典畫面，她的另一隻手上還拎著同樣面露驚恐的小鬼包，相當生動。

▲《鬼店》的台詞「REDRUM」印在洋裝上、《沉默之丘》的殺人兔、《金剛》的美女，通通是MOSCHINO早春服裝。



▲MOSCHINO由鬼新娘壓軸，合情合理。

別忘了這只是開場，恐怖的還在後頭，1980年的《鬼店》（The Shining）中，小男孩喃喃自語著「REDRUM」，被垂直印在魔女的紅色洋裝上，想把《沉默之丘》（Silent Hill）裡的殺人兔穿在身上？當然沒問題，衛衣幫你準備好了，還有《金剛》（King Kong）中女主角被金剛抓住的畫面，一個人也能演，看看白色洋裝上的巨大黑手，多麽生動。

▲沒在鬧，MOSCHINO提早過萬聖節。

其他像是巫婆帽、蜘蛛網、南瓜、恐怖面具等等，就不用多贅述了，再來個鬼新娘壓軸，鬼片、萬聖節在這場秀裡一次呈現。離萬聖節還有4個多月，現在開始想造型，應該可以贏在起跑點。

早春新戰場，各品牌似乎都樂在其中，絞盡腦汁地玩出花樣。不論是創意至上也好、商業考量也罷，多幾場好看的秀，又何嘗不是件好事呢？

▲MOSCHINO創意總監Jeremy Scott（左）總有玩不完的瘋狂想法。

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