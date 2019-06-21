情感壓抑、冷戰爭吵不停！測出妳的2019下半年「愛情難題」

這次我們用抽塔羅的方式，來看看妳下半年度的感情習題是什麼？從牌卡中的一些提示，或許也可看見自己過往的一些情感模式，是如何在影響未來的自己，每張牌卡都能提供給自己一個新的選擇，而這就要看妳是否願意接受這些指引。

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從七張牌中選一張





選好了嗎？我們來看看妳選到哪張牌卡

1.權杖七：面對關係不要硬碰硬

權杖七有一種單打獨鬥的感覺，選到這張牌時，有可能在下半年度的愛情狀況會進入到需要學習如何柔軟的善待自己，在關係中面對一些人事物的狀況時，不要用過於硬碰硬的方式來面對，而妳也會有優柔寡斷的時候，怕自己無法堅持原本對於愛的初衷，這些事情都正在提醒妳，要學會面對愛情上的問題，別把問題當作不存在。

有時這張牌在表示，身邊的人可能對於妳感情的某些狀況，會有反對或不同的聲音，當有這些情形出現，都只是在告訴妳愛情中也是需要學習獨立自主的，只是別過於不顧一切或是使用強硬的方式來處理。

2.聖杯騎士：放下顧慮，緣份才會到來



如果妳還是單身，聖杯騎士的出現，意謂著在妳心中很渴望有個心靈相通的伴侶出現，而這張牌提醒著妳未來是有這樣的機會，但妳要願意展現自信，而不是常覺得自己哪裡還不夠好，下半年度妳的桃花運是提升的，而這就要看妳要不要把握這樣的機緣，建議妳別只是在原本過於固定的環境裡生活，要多出去走走。

如果妳已有伴侶，聖杯騎士代表著妳心中依然有種愛情夢，對於希望伴侶可以成為妳心中白馬王子的樣子，但有時這樣不切實際的想法，放到務實的相處中，往往會失望較多，因此這張牌的出現，提醒著妳，下半年度要把焦點放在學習欣賞彼此的獨特性，妳會發現伴侶身上很有魅力的部分。

3.皇帝：情感較壓抑，給自己太多束縛



皇帝是一張情感壓抑的牌卡，當妳選到這張牌時，正在告訴妳今年下半年度，必須要調整談感情的模式，因為妳的壓抑和執著，容易讓情感無法表達，而這樣的習慣，也會影響到自己的生活，因為妳太需要安全感，而害怕改變。

皇帝牌是一張有力量、並願意付出的牌卡，大部分都是以行動表示自己的愛，而忽略說出口和溝通的重要性，但這張牌也代表著權威的一種態度，有時妳會沒意識到自己在感情中訂下太多規則，而缺乏彈性，反之，也有可能是伴侶讓妳感受到束縛，但妳卻為了維繫感情，沒和對方溝通出內心感受，這都是妳下半年度要注意的。

4.寶劍國王：關係提升到一個新的層次



寶劍國王代表著情感上的蛻變，從工作的角度來說，是一張專業人士的牌卡，但在感情中，代表妳與愛的人的關係，在下半年度，妳們將有個機會進展到不一樣的層次，因此面對關係中種種的課題，開始要願意換個角度來相處和思考，妳會發現在愛中，彼此都會學習到許多。

當然妳不能因為覺得學到許多，就認為自己的觀點才是正確的，畢竟這張牌會有種較主觀，或是有種強勢的態度，學會靜下心去傾聽伴侶的聲音是很重要的，也要學習著當別人無法接受妳的想法時，依然可以尊重彼此。

5.權杖騎士：給予彼此更多耐心和空間



權杖騎士是很有企圖心、行動力的牌卡，單身的妳有可能在下半年度會遇到讓妳心儀的對象，而妳也積極的與他接觸，這張牌卡出現時，是提醒著自己妳需要花更多時間，放下內在熱切渴望的企圖心，從朋友的角度相處，才能釐清是否陷入想要征服對方的慾望，卻沒理解他內在真實的感受，又或是真的愛上對方。

如果妳有伴侶了，這張牌的出現，代表著下半年度妳在關係中缺乏了耐心和包容，有時在聽對方說話時，很容易用自以為的觀點來看待，而讓彼此引發爭吵或冷戰，多花些時間去理解彼此是接下來的重點，那麼兩人的共同夢想，才有機會落實。

6.錢幣六：各取所需容易變得枯燥



錢幣六圖中有個富人正在衡量要付出多少，當這張牌在感情中出現時，代表著妳下半年度在感情上，需要留意是否有各取所需的狀況出現，或是在感情中有太多的衡量，觀察著對方是否值得自己付出多少，這些種種的跡象，都代表著妳沒用真心在交流，妳或許要重新深思，愛要如何衡量呢？

選到這張牌卡，其實是在告訴妳要願意用真心來交流，當關係中有點像是雇主或雇員的關係時，雙方內在都容易失衡，也代表著這樣的關係是需要調整的，當其中一方過於依賴另一方的付出，又或是太多的付出，但不懂得接受，都是一種單向，但感情是需要雙向互相才能創造出和諧。

7.戰車：出現干擾，意志力的考驗



戰車牌的出現，在告訴妳下半年度的關係中，會出現一些考驗，這些考驗就像是生命中的隨堂考，來測驗自己是否對自己本身、或是對於愛是堅定不移的，很有可能接下來這段時間，關係會有一些起伏，讓妳有時感到理智快崩塌，戰車牌就在提醒妳要學習中立的來看待這些事情，當妳願意放下情緒，才能看見真相，而看見真相時，也就不會有任何情緒。

有可能面對愛情，妳會感到挫折或是有阻礙，當有這些情形時，便容易失去焦點或自信，但也因為有這些事情出現，才能讓妳面對感情能有提升的機會，戰車是一張在學習縮短情緒週期，鍛鍊面對事情要有正確態度，並願意放下過去內在陰影的牌卡。

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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