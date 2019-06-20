范冰冰「素顏」登上南韓時尚雜誌封面　穿越20年前綁「金鎖頭」復出

▲范冰冰封面封出作，首刊獻給南韓《GRAZIA》時尚雜誌。（圖／翻攝GRAZIA南韓粉絲專頁）



記者張妤瑄／台北報導

范冰冰捲入逃稅風波後，「消失」近一年，在部分大陸網友心中仍未洗白，但近期她積極做慈善、自創品牌、分享美容小Tips等，偶爾出席活動，雖然未回到如日中天的氣勢，但不少邀約仍是巨星等級，最近厲害事蹟是受邀擔任南韓時尚雜誌《GRAZIA》封面人物，用近乎素顏的臉孔與韓妞PK。

▲范冰冰這回的妝容近乎素顏，僅強調眉毛與眼神。（圖／翻攝GRAZIA南韓粉絲專頁）



范冰冰前兩天曝光拍攝時尚雜誌的工作照，並透露最近用「輕斷食」方式減肥，從封面大片中可以發現，休息近一年的她，「微胖」體態明顯消風，身形更加緊緻、纖細。造型上她也做調整，強調眉毛的素顏裸妝，搭配「蜈蚣辮」髮型，根本穿越回到22年前《還珠格格》的「金鎖」。

▲范冰冰綁的蜈蚣辮，被認為像22年前《還珠格格》中的「金鎖」造型。（圖／翻攝GRAZIA南韓粉絲專頁）



現年37歲的范冰冰，在這一組時尚大片中，穿著合身的印花洋裝露出一雙細長美腿，可以發現在緊身服裝下，她的腰線很緊緻，完全零贅肉，可見休息一年依舊認真減肥，狀態果然超級好，說是回到當年15歲金鎖的模樣一點都不為過。

▲在緊身、合身的服裝下，可以明顯看出這一年來范冰冰的「微胖身材」消風不少。（圖／翻攝GRAZIA南韓粉絲專頁）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

這一組封面照片出爐後，網友也紛紛喊讚，認證「封面女王」、「瘦了不少」、「好絕的眼神跟氣質」等，大家都在等待昔日巨星「范爺」的霸氣回歸。

▲范冰冰繼解鎖義大利版《GRAZIA》後，再度登上南韓版。（圖／翻攝GRAZIA南韓粉絲專頁）