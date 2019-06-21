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亮･珠寶／珠寶連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

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▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲Jeux de Liens系列項鍊以連結為意象，可以代表情人、家人或朋友間的情感連結。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到情感珠寶，法國珠寶品牌Chaumet的Liens戀系列，常是浮現腦海的第一聯想，因為不僅名稱是法文連結之意（英文Links），造型上也是以「X」符碼連起兩端，美好寓意成為許多準新人婚戒的熱門選擇，這層意象還延伸至家人、朋友間的感情，品牌也不斷推陳出新，加入陶漆的繽紛色彩，吸引年輕族群。

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲女星Angelababy結婚戴的1906年古董項鍊（上），以及1905年以交疊的絲帶為設計的蝴蝶結短項鍊，都可見「Ｘ」符碼。

「X」連結標誌的出現，可回溯至1880至1914年的美好年代（(Belle Époque），當時人們以含蓄方式表達情感，於是寄情於珠寶設計之中，將蝴蝶結象徵緊繫戀人的心，Chaumet於當時推出的珠寶除了蝴蝶結造型，也出現了交叉線條的頸鍊，女星Angelababy與黃曉明結婚時，即佩戴以「X」線條構成的1906年古董項鍊，象徵永恆幸福之意不言可喻。

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲1890年製的密語手鍊（上至下）、密語彩寶手鍊與2007年推出的Liens手鍊。

2007年Chaumet以手鍊作品開啟了Liens系列，當中由微拱型的線條連接兩端、線條簡潔俐落的Liens Évidence系列戒指，是品牌最熱賣的婚戒；近年來則加入活潑設計，推出加入豐富色彩的Jeux de Liens系列項鍊、耳環等設計，成為時尚的生活珠寶。

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲婚戒熱門款Liens Évidence 18K白金戒指（上）174,000元，新增陶漆裝飾的Liens Évidence 18K玫瑰金戒指48,800元。

連結符碼也玩變身，在Liens Seduction系列中變身如絲帶的結，將自由奔放的蝴蝶結線條手環緊緊繫住；而在Liens d‘Amour系列又低調隱匿，細看才會發現原來拱著閃亮主鑽的戒台，正是由「X」連結符號構成。此代表性元素同時運用在腕錶設計，Liens Lumière腕錶呈現交叉線條的錶耳，搭配大明火琺瑯面盤，展現品牌一貫予人的優雅印象。

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）

▲▼CHAUMET。（圖/公關照）▲Liens Séduction 18K白金手鐲（由上至下）476,000元，Liens d‘Amour Fancy vivid黃鑽鉑金戒指4,640,000元，Liens Lumière 18K白金腕錶1,447,000元。

關鍵字：

Chaumet, Liens
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