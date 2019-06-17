張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

▲袁詠儀（左）與張智霖結婚18年感情甜蜜。（圖／翻攝anitayuenwy IG）

記者陳雅韻／台北報導

港星張智霖與袁詠儀結婚18年，育有12歲兒子「魔童」，兩人夫唱婦隨的恩愛模樣讓外界稱羨。問及婚姻保鮮之道，張智霖就像看待事業一樣，「永遠覺得明天會更好，希望做好一點｣，但他認為老婆已經待他極好，笑稱：「最近剛幫我買一件衣服。｣

▲袁詠儀（右）日前隨張智霖腳步來台參加Franck Muller微風南山店開幕活動。（圖／Franck Muller提供）

其實兩人婚姻之路並非無風無雨，2007年袁詠儀公開20歲時愛上已婚富商淪為小三，但當時的坦白自以為是勇敢面對，未料造成對張智霖的傷害，讓她至今仍相當後悔，張智霖卻表現暖男風範，表示不在乎老婆的過去，只是遺憾沒早點認識她、保護她。

▲張智霖與兒子感情緊密。（圖／翻攝cheung_chi_lam IG）

張智霖招認夫妻倆常為雞毛蒜皮的小事鬧彆扭，但通常都是他先低頭，他認為人生時間有限，不想用吵架填滿時間，應該開心過日子；兩人很少做肉麻的事，例如穿情侶裝、戴對錶，但常以旅行增進感情，不時飛來台灣到北投泡溫泉、宜蘭騎腳踏車、享受台灣美食。

▲袁詠儀（右）與張智霖一起參加名模周汶錡（中）的生日派對。（圖／翻攝anitayuenwy IG）

不僅工作、感情都追求「明天會更好｣，47歲的張智霖對自己的身體狀態也抱持相同看法，他喜愛衝浪、打球等競技類的運動，「我喜歡跟人家玩的東西，不僅能運動也很開心｣。