凱渥新嫁娘秀伯爵太陽珠寶　喊話「老公這方面有待加強」！

▲邱馨慧婚後首場工作獻給伯爵。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

上周末在新加坡結婚的凱渥名模邱馨慧，婚後第一個工作今獻給伯爵（PIAGET），示範以燦爛驕陽為靈感的Sunlight系列珠寶，她透露從交往到步入禮堂，老公給她最大的驚喜就是拿出一只鑽戒求婚，因為她以為鞋料供應商老公很實際，不懂得買珠寶，她對著鏡頭晃了晃伯爵新戒指，向老公喊話：「這方面他應該有待加強！」

▲邱馨慧穿Maje連身褲搭配伯爵Sunlight系列珠寶與Limelight Gala鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）



伯爵將太陽的金色光暈與放射輪廓融入設計，推出適合日常穿搭的Sunlight系列珠寶，從細節欣賞可見許多三角形元素，為優雅珠寶注入個性元素，款式包括項鍊、耳環與戒指等共15件，最入門款為7萬9000元的18K玫瑰金鑲鑽鍊墜。

▲Sunlight系列青金石18K白金鑲鑽墜鍊（上）690,000元，最入門的鑲鑽墜鍊79,000元。

除了小巧鑲鑽鍊墜，伯爵同時推出鑲嵌蛋白石、珍珠母貝、孔雀石、青金石的鍊墜，彩寶周圍圍繞如太陽光芒的鑲鑽三角裝飾，風格大器；耳環則有兩種佩戴法的款式、垂墜式設計、圈式造型以及華麗的流蘇鑲鑽耳環。

▲Sunlight系列18K玫瑰金圈式鑲鑽耳環（上）417,000元，流蘇鑲鑽耳環588,000元。

Sunlight系列另有18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，以雪花鑲嵌總重約4.93克拉的250克拉美鑽，從戒環側邊欣賞亦可見貫穿此系列的三角形造型，一抵台就獲台灣貴客青睞納為收藏。

▲Sunlight系列18K玫瑰金鑽石戒指830,000元起。