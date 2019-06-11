fb ig video ETtoday search mobile

凱渥新嫁娘秀伯爵太陽珠寶　喊話「老公這方面有待加強」！

> >

▲邱馨慧婚後首場工作獻給伯爵。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

上周末在新加坡結婚的凱渥名模邱馨慧，婚後第一個工作今獻給伯爵（PIAGET），示範以燦爛驕陽為靈感的Sunlight系列珠寶，她透露從交往到步入禮堂，老公給她最大的驚喜就是拿出一只鑽戒求婚，因為她以為鞋料供應商老公很實際，不懂得買珠寶，她對著鏡頭晃了晃伯爵新戒指，向老公喊話：「這方面他應該有待加強！」

▲▼ 伯爵PIAGET邱馨慧。（圖／公關照,翻攝邱馨慧臉書）

▲邱馨慧穿Maje連身褲搭配伯爵Sunlight系列珠寶與Limelight Gala鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）

伯爵將太陽的金色光暈與放射輪廓融入設計，推出適合日常穿搭的Sunlight系列珠寶，從細節欣賞可見許多三角形元素，為優雅珠寶注入個性元素，款式包括項鍊、耳環與戒指等共15件，最入門款為7萬9000元的18K玫瑰金鑲鑽鍊墜。

▲▼ PIAGET伯爵邱馨慧。（圖／品牌提供）

▲▼ PIAGET伯爵邱馨慧。（圖／品牌提供）

▲Sunlight系列青金石18K白金鑲鑽墜鍊（上）690,000元，最入門的鑲鑽墜鍊79,000元。

除了小巧鑲鑽鍊墜，伯爵同時推出鑲嵌蛋白石、珍珠母貝、孔雀石、青金石的鍊墜，彩寶周圍圍繞如太陽光芒的鑲鑽三角裝飾，風格大器；耳環則有兩種佩戴法的款式、垂墜式設計、圈式造型以及華麗的流蘇鑲鑽耳環。

▲▼ PIAGET伯爵邱馨慧。（圖／品牌提供）

▲▼ PIAGET伯爵邱馨慧。（圖／品牌提供）

▲Sunlight系列18K玫瑰金圈式鑲鑽耳環（上）417,000元，流蘇鑲鑽耳環588,000元。

Sunlight系列另有18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指，以雪花鑲嵌總重約4.93克拉的250克拉美鑽，從戒環側邊欣賞亦可見貫穿此系列的三角形造型，一抵台就獲台灣貴客青睞納為收藏。

▲▼ PIAGET伯爵邱馨慧。（圖／品牌提供）

▲Sunlight系列18K玫瑰金鑽石戒指830,000元起。

關鍵字：

邱馨慧, PIAGET, 伯爵
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

賈靜雯女兒雨天造型超萌　小童時尚防雨行頭還有這些　

「做家事當約會」　3招防止甜蜜同居變分手怨偶

想婚了／求婚戒圓鑽最討喜　TIFFANY經典5萬元起、海瑞溫斯頓偷藏密語

玩具總動員銀飾超Q　巴斯光年的雙臂還會動 謝金燕搽蘭蔻口紅留性感唇印　美妝達人自招最不會煮菜 每個面盤都是一幅美景！　Chaumet寶石錶秀大自然奇蹟 亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事 日本縐褶男裝好氣質　收買職人心 Akemi火辣秀比基尼　教心機美胸pose不提錦榮 風.LUXURY／少女時代的BABY-G 25歲了　出貨逾4000萬只

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面