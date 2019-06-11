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謝金燕搽蘭蔻口紅留性感唇印　美妝達人自招最不會煮菜

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▲▼謝金燕。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

▲謝金燕將化妝視為生活藝術。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

電音歌后謝金燕（姐姐）不唱歌的日子，變身美妝部落客，不時公布她愛用的美妝好物，近日她被蘭蔻的口紅燒到，搽上後走到哪被問到哪，自己也得意「美到自己都不信」，乾脆在面紙上留下兩個唇印，與粉絲分享她的性感唇形。

▲▼謝金燕。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

▲謝金燕公開愛用彩妝品並附上兩個唇印。

謝金燕的新歡除了蘭蔻口紅，同時也愛用其粉底，蜜粉餅與眼線筆則出自Giorgio Armani美妝系列，眼影與定妝噴霧使用風靡好萊塢的NYX ULTIMATE，同時採用Maybelline的眼線筆與韓國16 brand的鼻影盤，畫出令人驚嘆的妝容，且指甲也不容馬虎，換上香奈兒充滿夏日風情的色號590指甲油。

▲▼謝金燕。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

▲謝金燕有了完美妝容而指甲也不能失色。

網友好奇她為何眉毛與睫毛如此完美，她透露都是一根一根畫或種出來的，透露熟能生巧，認為這些藝術手感是現代女性必備的，她就是將生活轉化為藝術，樂在其中，並承諾繼公開彩妝品後，將與網友分享保養品。

▲▼謝金燕。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

▲造型誇張耳環竟出自謝金燕的巧手。

除了一雙會化妝的巧手，謝金燕竟也會做飾品，在IG秀自己DIY製作舞台效果十足的大耳環，引來網友問究竟有什麼是姐姐不會的？她很誠實回答：「煮菜。」

▲▼謝金燕。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

▲DIY製作耳環難不倒謝金燕。

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謝金燕
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