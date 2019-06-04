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宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

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▲宋慧喬為Chaumet拍攝最新宣傳影片。（影／Chaumet提供） 

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet今發布代言人宋慧喬最新宣傳片，她分別以高貴皇后與時尚女神兩套造型，詮釋品牌受約瑟芬皇后（Empress Joséphine）啟發的珠寶系列，意在傳達女性Grace & Character（優雅與個性）兼具的風格，她對於此特質的領悟是必須成為善良、勇敢、大方得體和品格高尚的人。

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬戴Joséphine Aigrette Impériale系列珠寶盡顯女神風範。（圖／Chaumet提供，以下同）

宋慧喬認為，想成為像約瑟芬皇后一樣優雅與個性並存，其實是一種挑戰，她說：「你可以變得美麗但不一定予人優雅的感覺，更莫說要做到Grace & Character。因此你必須要有強烈信念，坦承地面對自己和世界。」

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬疊戴Joséphine Aigrette戒指與手環展現個性美。

努力將此目標落實在生活中，宋慧喬演繹以約瑟芬皇后為靈感的Joséphine Aigrette與Joséphine Aigrette Impériale系列珠寶，更有說服力。她示範Joséphine Aigrette系列盡顯俏皮的一面，不僅疊戴多條手鍊，同時玩心大發疊搭許多不同材質或鑲鑽、鑲珍珠的戒指。

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲Chaumet Joséphine Aigrette 18K白金珍珠戒（上）153,000元，18K玫瑰金鑽戒132,000元。

適合層疊搭配的珠寶還有許多選擇，「紐約第一名媛」Olivia Palermo即是混搭好手，日前到墨西哥旅遊疊戴一手伯爵（PIAGET）Possession系列手環，輕鬆旅行也要講求時尚感；Tiffany & Co.推出的T系列戒指與手環也推出豐富款式，可自由混搭。

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chaumet宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲紐約名媛Olivia Palermo疊搭伯爵Possession手環（上），Tiffany T系列戒指款式豐富。（圖／翻攝oliviapalermo IG、Tiffany IG）

關鍵字：

宋慧喬, Chaumet, Piaget, Tiffany
fashion.net

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