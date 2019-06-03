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摩納哥公主出嫁　戴葛麗絲凱莉王妃珠寶當最美新娘

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▲▼摩納哥公主結婚 。（圖／IG,公關照）

▲Charlotte Casiraghi（左）穿香奈兒訂製白緞禮服，搭配外婆葛麗絲凱莉王妃的卡地亞鑽石項鍊。（圖／charlottecasiraghi IG）

記者陳雅韻／綜合報導

上個周末音樂界喜事是鋼琴家郎朗迎娶德、韓混血美女鋼琴家Gina Alice Redlinger，歐洲皇室也傳出喜訊，摩納哥已故王妃葛麗絲凱莉（Princess Grace）的外孫女Charlotte Casiraghi，與電影製片人Dimitri Rassam結婚，她的婚禮造型備受矚目，尤其第二套為香奈兒（CHANEL）訂製禮服搭配傳承自葛麗絲王妃的卡地亞（Cartier）鑽石項鍊，被網友讚猶如葛麗絲凱莉在世。

▲▼摩納哥公主結婚 。（圖／IG,公關照）

▲Charlotte Casiraghi（左）穿Saint Laurent訂製白色蕾絲洋裝，與老公Dimitri Rassam一同參加婚禮儀式。（圖／品牌提供）

32歲的Charlotte Casiraghi是摩納哥王位排名第11順位的繼承人，她與外婆葛麗絲凱莉王妃一樣，都是時尚圈寵兒，2012年她為GUCCI拍攝形象廣告，曾是馬術冠軍的她還與品牌合作設計騎馬裝系列；她也與德國精品品牌萬寶龍（Montblanc）關係緊密，已擔任形象大使多年。

▲▼摩納哥公主結婚 。（圖／IG,公關照）

▲Charlotte Casiraghi日前出席開雲集團攜手坎城電影節共同舉辦的Women in Motion活動。（圖／品牌提供）

她日前出席精品集團開雲（Kering）與坎城電影節共同舉辦的Women in Motion活動，已穿Saint Laurent新裝展現與品牌的友好關係，果然在她於摩納哥皇宮舉辦的婚禮儀式，穿Saint Laurent為她訂製白色蕾絲洋裝亮相，有別於一般新娘的長禮服，她選擇短裙剪裁、3個大蝴蝶結裝飾，展現甜美俏麗的一面、

▲▼摩納哥公主結婚 。（圖／IG,公關照）

▲Charlotte Casiraghi擔任萬寶龍形象大使多年。（圖／萬寶龍提供）

第二套造型時，Charlotte Casiraghi梳著復古好萊塢式髮型，穿著香奈兒訂製的簡約白緞禮服，並搭配傳承自外婆的卡地亞三層式鑽石項鍊，頗有向葛麗絲凱莉1956年的造型致敬之意。

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