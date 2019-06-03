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郎朗嬌妻自購17萬元台灣品牌禮服　拍婚紗當公主性感甜美

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▲▼ 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲郎朗（右）與德韓混血鋼琴家Gina Alice Redlinger在法國完婚。（圖／Nicole+Felicia提供）

記者陳雅韻／台北報導

36歲中國鋼琴家郎朗昨宣布與德韓混血、同是鋼琴家的新娘Gina Alice Redlinger於巴黎結婚，郎朗一口氣在微博po出多張在巴黎取景的婚紗照，網友也陸續發出婚宴照，高顏值的新娘一連換穿白紗與多套禮服，彷彿是個人服裝秀，當中一套公主風格的粉色訂製禮服，出自台灣婚紗禮服訂製品牌Nicole+Felicia。

▲▼ 。（圖／記者陳雅韻攝）

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▲Gina Alice Redlinger穿著自購的粉色蓬裙禮服展現年輕甜美風格。（圖／Nicole+Felicia提供）

創立於2015年的Nicole+Felicia，短短4年間已在台北麗晶精品與上海半島酒店展店，今年坎城影展更有多套禮服登上紅毯。新穎設計吸引鋼琴家Gina Alice Redlinger，買下造價約17萬元的禮服，特色是輕盈薄透的網紗剪裁成貼合的上身再縫滿粉色亮珠，搭配雷射切割成一片片的粉色網紗手工壓縫至裙上，呈現完美的圓形弧度，宛如綻放花朵，隨著新娘的步履輕移擺動，甜美浪漫。

▲▼ 。（圖／記者陳雅韻攝）

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▲郎朗夫妻穿上中式大紅禮服拍婚紗照（上），也在巴黎咖啡店留影。（圖／翻攝郎朗微博）

Gina Alice Redlinger在婚禮儀式上穿白紗搭配冠冕出場，一樣如同童話中的公主，倒是婚紗照中風格多元，不僅與郎朗穿上中式大紅禮服在凱旋門前留影，還換上馬甲式白紗入鏡，下擺透膚的設計讓她的美腿曲線若隱若現，性感極了，難怪網友都讚她的美貌絕對不輸女明星，她精通德語、英、法語、韓語與中文等多國語言，以及談得一手好琴，才貌兼備。

▲▼ 。（圖／記者陳雅韻攝）

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▲Alice馬甲白紗的透膚設計相當性感（上），另一套白紗則搭配冠冕展現公主風格。（圖／翻攝郎朗微博與IG）

關鍵字：

鋼琴家, 郎朗, Gina Alice Redlinger, Nicole+Felicia
fashion.net

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