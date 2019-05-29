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蔡依林踩蝴蝶結美鞋　盡顯長腿好比例

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▲▼ 蔡依林穿Jimmy Choo 。（圖／翻攝蔡依林IG,品牌提供）

▲蔡依林穿RaisaVanessa亮片裝搭Jimmy Choo新鞋很性感。（圖／翻攝jolin_cai IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

走在時尚尖端的蔡依林（Jolin），舞台裝扮總令人驚豔，日前她穿RaisaVanessa亮片迷你裙表演，腳上已是精品鞋履品牌Jimmy Choo早秋系列的主打款AVELINE高跟鞋，細帶的設計盡顯她修長的腿部線條，性感極了！

▲▼ 蔡依林穿Jimmy Choo 。（圖／翻攝蔡依林IG,品牌提供）

▲▼ 蔡依林穿Jimmy Choo 。（圖／翻攝蔡依林IG,品牌提供）

▲Jimmy Choo白色與黑色款AVELINE高跟鞋各39,800元。（圖／品牌提供，以下同）

這雙AVELINE迷人之處在於雙腳的不對稱設計，一邊於鞋頭裝飾堅挺的蝴蝶結，讓人一眼就能欣賞其立體設計，另一邊則是於鞋後跟裝飾具垂墜感的蝴蝶結，隨著步伐行走間自然搖擺，蝴蝶結元素為整體注入優雅風格與女人味。

▲▼ 蔡依林穿Jimmy Choo 。（圖／翻攝蔡依林IG,品牌提供）

▲英國女星席安娜米勒穿蓬裙搭黑色款Jimmy Choo早秋AVELINE鞋。（圖／翻攝Jimmy Choo IG）

蔡依林搶先穿上的是白色款的AVELINE高跟鞋，而時尚品味備受肯定的英國女星席安娜米勒（Sienna Miller）也撞了同款鞋，但她選擇黑色款，搭配白T恤與黑紗大蓬裙，有些休閒、有點華麗又微性感，果然是穿搭高手。

▲▼ 蔡依林穿Jimmy Choo 。（圖／翻攝蔡依林IG,品牌提供）

▲Manolo Blahnik桃紅色波浪紋涼鞋34,800元。

除了基本的黑、白兩色，夏日不妨挑戰大膽色系的涼鞋款，例如「慾望美鞋」Manolo Blahnik的桃紅色波浪紋涼鞋、紅色的綁帶海星高跟鞋，但後者綁帶需纏繞至小腿肚，腿部線條纖細的女性比較容易駕馭。

▲▼ 蔡依林穿Jimmy Choo 。（圖／翻攝蔡依林IG,品牌提供）

▲Manolo Blahnik紅色海星綁帶高跟鞋45,800元。

關鍵字：

蔡依林, 席安娜米勒, Jimmy Choo, Manolo Blahnik
fashion.net

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