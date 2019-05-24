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芭蕾名模3招維持優美體態　晚餐吃最多、狂練空中環

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▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲有芭蕾底子的廖奕琁挑戰空中環。（圖／凱渥提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

35歲的凱渥名模廖奕琁從小習舞，有「芭蕾名模」稱號，她也靠芭蕾舞維持優美體態，近來她開發新體操運動「空中環」，也受好友王心恬感召克服對水的障礙，與老公日本籍藝人鈴木有樹雙雙考上潛水證照，運動項目更為多元，不變的是她堅持少量多餐、每日補充2000毫升水分、不吃精緻飲食，維持令人羨慕的模特兒身材。

▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲廖奕琁近日勤練核心成功駕馭空中環。

迷上空中環練核心
受電影《大娛樂家》啟發，報名學習新體操運動空中環，仗著自己的芭蕾舞底子以為能輕鬆過關，沒想到核心肌群完全不足，且晃神失去重心向後翻倒，險些受傷，於是她去健身房上TRX的課程加強腹部和上半身的肌力，現在終於能在空中環上做出嫦娥奔月的姿勢。

▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲克服對水的恐懼，廖奕琁今年考到潛水證照。

克服恐懼愛上潛水
一次廣告拍攝必須穿長紗在水裡跳舞，廖奕琁在沒有控制好潛水呼吸的狀態下，幾乎失去力氣游上水面，第一次感到恐懼，也受到熱愛水上運動的王心恬感召，決心與老公鈴木有樹一起報名潛水課，近日順利拿到證照，多了一項運動，讓她興奮地與姊妹淘相約到沖繩青之洞進行潛水旅行初體驗。

▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲若菜肉類若是份量夠多時，澱粉就不是廖奕琁必要的選擇。

少量多餐拒加工品
除了一周運動3、4次，廖奕琁飲食以少量多餐、拒絕加工食品為準則，沒有固定菜單，通常配合工作時間或身體狀況吃當下需要的食物。最固定的一餐是早餐，起床先喝溫開水，再吃少許地瓜或麵包澱粉類、搭配荷包蛋、水果、黑咖啡與豆漿。

▲▼ 廖奕璇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲珠寶秀熟面孔廖奕琁（右）與李曉涵都勤於運動。（圖／翻攝廖奕琁臉書）

午餐她則不碰澱粉，會吃肉與喝滴雞精或者蔬菜湯；晚餐則是一天中最豐盛的一餐，避免攝取油炸類與含糖飲料，每天補充約2000毫升的水分，也會透過泡澡與腳底按摩促進血液循環，對於維持名模體態，她毫不馬虎。

關鍵字：

芭蕾名模, 廖奕琁
fashion.net

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