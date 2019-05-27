辣模秀女力戴豪雅傳奇錶　運動風連孫芸芸也迷

▲辣模Bella Hadid佩戴Monaco腕錶現身豪雅表於摩納哥舉辦的活動。（圖／豪雅表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

運動風格在時尚圈熱力不減，連帶運動錶也跟著沾光，從國際拍賣行特別規劃的運動錶專拍可見流行風向，女性也愛戴。豪雅表（TAG Heuer）日前於摩納哥為傳奇Monaco腕錶50周年錶款慶祝活動揭開序幕，美國辣模Bella Hadid即戴限量錶秀女力。

▲「斑馬名模」Winnie Harlow（左起）、男星Patrick Dempsey、超模Bella Hadid與Max Verstappen參加豪雅表派對。

豪雅表於1969年3月3日發表Monaco腕錶，前所未見的防水方形錶殼引起震撼，內載世上首款自動上鍊計時碼錶機芯Calibre 11，內外設計都受矚目，1971年電影《極速狂飆》（Le Mans）中Steve McQueen佩戴此錶，更將此錶聲勢推向頂點。

▲Monaco 1969–1979限量典藏版腕錶（左）215,400元，暢銷款Monaco腕錶191,800元。

今年是Monaco腕錶問世50周年，豪雅表宣布將推出5款限量錶慶祝，日前於摩納哥發布首波限量169只的典藏版錶，日內瓦波紋裝飾的綠色面盤點綴棕色與黃色元素，靈感源自1970年代錶款，底蓋鐫刻原版「Monaco Heuer」標誌，以及「1969-1979 Special Edition」（1969年至1979年特別版）和「One of 169」（169只之一）的字樣，吸引Bella Hadid戴上手。

▲Monaco 1969–1979限量典藏版腕錶底蓋鐫刻「1969-1979 Special Edition」與「One of 169」字樣。

名模示範豪雅Monaco腕錶，提供女性一個挑運動錶的新選擇。論最受女星或名媛喜愛的運動錶，當屬勞力士（Rolex），微風少奶奶孫芸芸私下愛戴Daytona、Oyster Perpetual Day-Date等腕錶；義大利美女時尚部落客Chiara Ferragni日前受邀出席歐米茄（OMEGA）佛羅里達「甘迺迪太空中心」存放「農神五號」倉庫的活動，則戴限量1041只的超霸系列月相錶亮相，毫無違和感。

▲孫芸芸（上）私下愛戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K白金鑽錶，Chiara Ferragni戴歐米茄限量1041只的超霸系列月相錶130,600元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG、chiaraferragni IG）