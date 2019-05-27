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10件衣物挑戰10天造型不難！　荷包大省

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▲▼ 10x10挑戰。（圖／翻攝leevosburghIG）

▲加拿大部落客Lee Vosburgh挑戰10件衣物單品穿搭出10天look。（圖／翻攝leevosburgh IG，以下同）

Iliad／編輯

每天打開爆滿的衣櫃，依舊不知道該穿什麼？抑或逛街仍忍不住帶新衣服回家，有時卻放到忘了穿連吊牌都沒拆？這時或許應該實施歐美正流行的10X10挑戰，嘗試從現有衣服中挑選10件衣物單品（不包括飾品），在10天內穿搭出10種不同的造型，加拿大部落客Lee Vosburgh每一季都挑戰成功，證明其實不需要這麼多衣服。

▲▼ 10x10挑戰。（圖／翻攝leevosburghIG）

▲▼ 10x10挑戰。（圖／翻攝leevosburghIG）

▲Lee Vosburgh穿同一件長背心也能搭出優雅或帥氣不同風格。

Lee Vosburgh 4年前發現自己花了許多錢買衣服，也花了許多時間照鏡子搭配，卻找不到自己的時尚風格，於是加入10X10挑戰，每一季精選10件單品搭出10天look。從她的經驗顯現好質感的單色單品最好搭，她會選入一兩件花色上衣混搭，為極簡風格中注入一些活潑感，再靈活搭配不同風格的飾品，為造型添加亮點，也從中尋找到適合自己的專屬風格。

▲▼ 10x10挑戰。（圖／翻攝leevosburghIG）

▲同一件花襯衫配上連身寬褲顯得活潑。

從10X10挑戰中，最直接的影響是省去許多不必要的花費，人們常迷失在快時尚中，卻長久累積下來也是一筆可觀的費用；且應講求環保，過度浪費只會破壞環境，下回購買新衣不妨想一想是否真正需要，或是衣櫃裡有什麼單品可以搭配，或許每季10件衣服，真的足夠了。

▲▼ 10x10挑戰。（圖／翻攝leevosburghIG）

▲巧妙穿搭飾品能讓整體造型更出色。

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10x10挑戰
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