小豬被潮牌飢餓行銷迷倒　最愛彈珠檯

▲小豬是演藝圈內有名的Supreme收藏家。（圖／翻攝蘇富比官網）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）規劃的紐約潮牌Supreme專拍正在網上熱烈進行中，1300件從入門到頂級之作讓潮人競標，為炒熱聲勢，蘇富比特別邀同是品牌鐵粉的羅志祥（小豬）談自己的收藏，問及若只能收藏一件Supreme周邊產品會選擇哪一件？他表示：「Vans吧，因為跳舞可以穿。」不負他「亞洲舞王」的封號。

▲小豬最寶貝的Supreme彈珠檯。（圖／翻攝showlo IG）

小豬是演藝圈內有名的潮流文化愛好者，偶爾會在IG上秀新鮮貨，但鮮少開口談收藏，此次應蘇富比之邀難得分享他對Supreme的感情，對他而言，Supreme是結合嘻哈音樂與街頭文化的先鋒，他最初從雜誌發現此品牌，觀察到品牌每周發新貨，但就算熱賣也不追加，「飢餓行銷做得非常好」，且主理人想法獨特，就算剛開始爆出抄襲風波，但後來都能變成話題打開知名度。

▲小豬收藏的Supreme鈔票槍。（圖／翻攝showlo IG）

分析Supreme爆紅原因，除了數量不多且常推出令人意想不到的商品外，小豬認為名人效應也帶動風潮，「不管是歐美亞洲的潮流人物或是藝人，大家都在穿，就會讓粉絲更加想要擁有」。特別是聯名系列往往造成搶購，小豬最喜歡與Jordan、KAWS、Original Fake的聯名設計，而他的眾多收藏中，最寶貝彈珠檯；問及若漂流到荒島會帶哪一件Supreme商品？他答：「可能是衝浪板吧，這樣可能有機會漂流逃生。」

▲小豬擁有Supreme x Nike Air More Uptempo鞋。（圖／翻攝showlo IG）

蘇富比正在進行中的The Supreme Vault:（1998-2018）網上專場拍賣會，呈現由美國藏家Yukio Takahashi花了20年建立的私人珍藏品，幾乎涵蓋品牌歷年生產的所有配飾配件，從入門的徽章小物到高價彈珠檯等，競標至明日（28）上午11時止。

▲若只能收藏一件Supreme，小豬會選擇可以穿著跳舞的Vans鞋。（圖／翻攝supremenewyork IG）