不捨時尚老佛爺　香奈兒、FENDI聯手 6／20巴黎大皇宮辦紀念會

▲卡爾拉格斐今年二月於巴黎病逝，傳奇人生劃下句點。（圖／翻攝Karl Lagerfeld IG）

記者陳雅韻／綜合報導

身兼香奈兒（Chanel）、Fendi、Karl Lagerfeld三大品牌總舵手的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），今年2月19日因胰臟癌逝世於巴黎，享壽85歲。他一生對時尚圈的貢獻令人緬懷不已，香奈兒與Fendi已確定在6月20日於巴黎大皇宮舉辦名為「Karl For Ever」追思會，紀念這位時尚圈巨擘。

▲美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（左）二月送好友卡爾最後一程。（圖／達志影像）

卡爾今年2月19日於巴黎病逝，遵照他的遺願沒有公開的喪禮，3天後低調在巴黎近郊火化，皇室成員如摩納哥卡洛琳公主、時尚圈重量級人士如美國版《VOGUE》「惡魔總編」安娜溫圖（Anna Wintour）、名模Inès de La Fressange、LVMH路威酩軒集團主席兼首席執行官Bernard Arnault等，以及伴他人生最後時光的愛貓Choupette出席送他最後一程，他的骨灰與母親以及一生摯愛Jacques de Bascher的骨灰置於同一長眠地。

▲卡爾拉格斐生前愛貓Choupette的IG上po出牠覆黑紗表達追思之意。（圖／翻攝choupettesdiary IG）

但他的傳奇影響力讓時尚圈難以淡忘，香奈兒與Fendi決定在巴黎男裝周期間舉辦追思會，地點是香奈兒從2005年以來舉辦時裝秀與高級訂製服系列的大皇宮，更凸顯紀念意義，整場紀念活動由劇場與歌劇導演Robert Carsen統籌，將以音樂、舞蹈與劇場表演形式表達對卡爾的懷念，將會有約2500名親友受邀參加。

▲今年三月香奈兒在大皇宮發表卡爾的告別作，謝幕時有模特兒忍不住哭了。（圖／路透社）

Rober Carsen表示，他深知卡爾拉格斐生前曾說討厭喪禮與追思會，他希望是一場充滿生命力的紀念活動；香奈兒全球精品部總裁Bruno Pavlovsky透露：「紀念會將呈現卡爾是誰、他的所愛、以及他源源不絕能量的來源。」