徐若瑄一語戳中晚婚女性痛處　勤健身想活99歲看孩子成家

▲徐若瑄勤健身，想伴兒女長大看他們成家立業。（圖／翻攝徐若瑄臉書，以下同）

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女星徐若瑄日前在臉書po出健身照，表示要努力健康活久一點，希望能活到99歲，有福氣能看到兒女幸福成家，還能抱孫子。她的願望引起晚婚女性的共鳴，紛紛表示生孩子之前沒在想會活到幾歲這事，但當媽媽後只想陪孩子久一點。

▲徐若瑄一家五口和樂融融。

現代女性普遍晚婚，懷孕時都已是高齡產婦，徐若瑄正是一例，39歲嫁給新加坡商人李雲峰，40歲時經歷辛苦臥床142天，早產生下兒子Dalton，對於得來不易的一切她格外珍惜，她洗手做羹湯，盡心照顧兒子與2個繼女，今年母親節感性地說：「謝謝你們也和爸爸一起愛我。」

▲徐若瑄對兒子Dalton疼愛有加。

晚婚最怕陪伴孩子的時間太短，雖然徐若瑄總稱自己是「鋼鐵V」，但總有最害怕的事，「想到若只能活到六十心會絞痛」正是她的痛處，也完全戳中晚婚女性的痛點，因此她努力健身保持健康，希望陪兒子上小學、中學、高中、大學畢業，能看到兒女出社會工作、也能看到他們幸福的結婚生子、抱孫子。

▲徐若瑄日前帶兒子到香港玩，巧遇賈靜雯（左一）母女。

我們多少都聽過父母叨念「只要看到你結婚生子，我就心滿意足了」，單身時不懂只嫌煩，唯有為人父、為人母後，才懂得其中意涵，希望能與孩子一起經歷人生，先像徐若瑄一樣，從健康著手吧！