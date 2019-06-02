張鈞甯帥慘了！　戴IWC飛行錶秒變型女

▲張鈞甯配戴IWC噴火戰機飛行員計時腕錶很帥氣。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

向來予人陽剛形象的IWC（萬國錶），釋出女星張鈞甯佩戴噴火戰機飛行員計時腕錶的形象照，讓人驚訝向來予人知性清新印象的她，原來也可以這麼帥！她刻意捲起袖子秀出錶徑縮小至41mm的飛行錶，配上堅定的眼神，證明錶也沒有性別界線，合拍就行！

▲IWC噴火戰機飛行員計時腕錶的錶殼直徑縮減至41mm，男女都能駕馭，193,000元。

IWC今年主力噴火戰機系列腕錶，向英國傳奇戰鬥噴射機「噴火戰機」的偉大工程致敬，設計靈感來自馬克十一的簡潔儀表板，此錶在1948年開始生產時曾供英國皇家空軍使用；全新噴火戰機系列腕錶保留經典元素，但內裝全面搭載IWC自製機芯，共有各限量250只的萬年曆錶、世界時區腕錶「最長的飛行」特別版、限量271只UTC 環球時間飛行員腕錶、自動錶與計時碼錶款式。

▲IWC噴火戰機飛行員世界時區腕錶「最長的飛行」，限量250只。

張鈞甯完美駕馭IWC噴火戰機飛行員計時腕錶，讓人聯想到卡地亞（Cartier）男、女皆可佩戴的SANTOS DE CARTIER系列，20世紀初創辦人Louis Cartier為飛行員好友Alberto Santos-Dumont設計方便飛行閱讀的Santos-Dumont腕錶，不斷精進至今日的SANTOS DE CARTIER腕錶，可從帥氣的鍊帶錶，更換隨錶附的皮革錶帶，兩樣風情自由轉換。

▲卡地亞SANTOS DE CARTIER中型款腕錶（上）192,000元，黃K金搭配精鋼款280,000元。（圖／Cartier提供，以下同）