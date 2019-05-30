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萬寶龍致敬羅馬大帝　豐功偉業濃縮在鋼筆上

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▲▼ Montblanc萬寶龍。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍「向羅馬皇帝哈德良致敬系列」藝術贊助系列書寫工具4810，98,500元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鋼筆是萬寶龍（Montblanc）藝術舞台，華美的裝飾彰顯品牌精緻設計與工藝，近期推出藝術贊助系列書寫工具，向羅馬皇帝普布利烏斯･埃利烏斯･哈德良(Publius Aelius Hadrianus)致敬，從各限量4810、888、76與5支的鋼筆設計，幾乎可了解這位皇帝一生的豐功偉業。

▲▼ Montblanc萬寶龍。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍「向羅馬皇帝哈德良致敬系列」藝術贊助系列書寫工具限量款888，290,100元。

生於公元76年的哈德良被譽為羅馬帝國五賢帝之一，在他統治的21年間帝國版圖從蘇格蘭邊界到撒哈拉沙漠、大西洋到幼發拉底河，橫跨三大洲，他熱愛藝術也大興土木，例如羅馬著名的古蹟萬神殿、羅馬神廟，限量4810支的藝術贊助系列書寫工具的筆蓋與筆身採用埃及玄武岩材質製作，靈感即源自羅馬建築圓柱，而包金筆蓋頂端與筆尾形狀取材自萬神殿的混凝土圓頂。

▲▼ Montblanc萬寶龍。（圖／品牌提供）

▲「向羅馬皇帝哈德良致敬系列」藝術贊助系列書寫工具限量款5，約4,344,000元

哈德良對希臘文化的熱愛也融入設計中，麥束造型的筆夾代表主掌萬物生長與豐收的狄蜜特（Demeter）女神，因哈德良是第一個實行迪蜜特宗教儀式的羅馬皇帝，筆尖鐫刻鳳凰、光環與月桂葉等精緻圖案也源自於此。

▲▼ Montblanc萬寶龍。（圖／品牌提供）

▲S.T. Dupont莫內限量系列鋼筆，63,800元。（圖／S.T. Dupont提供）

除了歷史啟發創作，畫家名畫也能與精品連結，法國品牌S.T. Dupont近期推出印象主義大師莫內限量鋼筆，選擇他著名的畫作《印象・日出》為主題，運用天然漆工藝，手工層層繪製呈現原畫作相同的迷人景緻，筆身則為藍色火焰天然漆，限量1872件。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 鋼筆, S.T. Dupont
fashion.net

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