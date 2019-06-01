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楊晴挺天梭NBA錶辣翻　重訓與拒精緻食物練出來的

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 ▲天梭表邀籃球球星與女星楊晴站台。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（TISSOT）擔任NBA官方首次指定時計邁入第4年，支持籃球運動不遺餘力，昨在台舉辦2019 NBA特別款發表會，即邀球星田壘、陳盈駿、林彥廷、陳又瑋分享籃球經，並鼓勵年輕球員朝夢想殿堂NBA邁進；女星楊晴則擔任應援大使，穿運動裝露小蠻腰，展現她努力健身的成果。

▲▼Tissot天梭表 。（圖／品牌提供）

▲女星楊晴今出席天梭NBA特別款發表會。（圖／品牌提供，以下同）

楊晴國中時是田徑隊員，游泳、爬山、瑜珈等運動不間斷，近期則密集做重訓，接下來計畫跳舞與潛水，她不僅好動，也搭配均衡飲食才有此成果，早餐她會吃最多、中餐量減半，晚餐再減三分之一，特別是晚上6時以後澱粉會減半，她最忌口精緻食物，哀號說：「好久沒喝珍珠奶茶了！」

▲▼Tissot天梭表 。（圖／品牌提供）

▲楊晴勤現場投籃展現球技。

她現場與球星田壘比投籃命中率，問即是否比拍吻戲更緊張？她說：「我是專業演員，當然是比賽投籃比較緊張。」不過她對自己的表現滿意，談及腕上的天梭NBA特別款腕錶更是笑盈盈，因為與她喜愛的運動風裝扮很合襯。

▲▼Tissot天梭表 。（圖／品牌提供）

▲球星田壘（左）、陳盈駿、林彥廷、陳又瑋分享籃球經。

此款Chrono XL韻馳系列黑色面盤腕錶，首次搭配NBA指定用球斯伯丁籃球紋路皮革錶帶，更添時尚味，驚喜是第一次納入NBA 30支隊伍的隊徽底蓋，可自己DIY更換上喜愛隊伍的底蓋，吸引球迷目光。

▲▼Tissot天梭表 。（圖／品牌提供）

▲▼Tissot天梭表 。（圖／品牌提供）

▲NBA CHRONO XL版錶款19,900元，底蓋有NBA官方LOGO及30支隊伍的隊徽設計錶底蓋可自行更換。

關鍵字：

天梭表, TISSOT, NBA, 籃球
fashion.net

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