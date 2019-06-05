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攻頂台北101神秘的「101樓」　羅杰杜彼辦全台最高錶展　

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 ▲羅杰杜彼今、明2天邀VIP登台北101的第101層樓賞錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

全台最高的發表會在這！瑞士名錶羅杰杜彼（Roger Dubuis）今成為第一個在台北101第101樓舉辦展示會的精品品牌，讓媒體、超級VIP、以及在母親節檔期憑101 Pay消費滿101萬元的貴客「攻頂」賞錶，同場加映讓貴賓登上Skyline天際線460，實際站上台北101頂層戶外眺望台北市景。

▲▼ 羅杰杜彼Roger Dubuis。（圖／公關照）

▲▼ 羅杰杜彼Roger Dubuis。（圖／公關照）

▲需轉搭3次電梯才能上攻第101樓（上），羅杰杜彼請製錶師現場示範組裝機芯。（圖／記者陳雅韻攝、品牌提供）

台北101於4月舉辦101 PAY行動支付記者會，已揭開101樓的神秘面紗，證實其真實存在，而羅杰杜彼成為首家在此舉辦活動的品牌，必須由專人引領，轉搭3台電梯，才能抵達最高樓層賞錶，成功創造話題。

▲▼ 羅杰杜彼Roger Dubuis。（圖／公關照）

▲▼ 羅杰杜彼Roger Dubuis。（圖／公關照）

▲羅杰杜彼邀VIP登台北101的第101層樓賞錶（上），同場加映登上台北101 Skyline天際線戶外眺望台北市。（圖／記者陳雅韻攝）

第101樓為四方環繞設計，沒有花俏的裝潢，僅擺設簡約桌椅讓貴賓可從東西南北方向眺望台北景色。羅杰杜彼為此次活動，邀請瑞士製錶師來台獻藝，同時端出偕同Lamborghini SC藍寶堅尼賽車部門，以及Pirelli倍耐力兩大盟友所共同打造的限量作品，此外，模特兒展示的Velvet Ribbon鑲鑽項鍊時計，為首度在台曝光的奢華款式。

▲▼ 羅杰杜彼Roger Dubuis。（圖／公關照）

▲▼ 羅杰杜彼Roger Dubuis。（圖／公關照）

▲Excalibur Aventador S腕錶（上）7,415,000元，Velvet Ribbon項鍊時計15,050,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

台北101, 羅杰杜彼, Roger Dubuis
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