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Selina當老闆發現「還蠻多錢可以花的」　放膽買寶格麗包

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 ▲Selina出席寶格麗秋冬配件預覽會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今於台北101購物中心4樓的POP（UP）CORN STORE快閃店，舉辦秋冬配件預覽會，女星任家萱（Selina）一身時尚搭配多個寶格麗新包，自認扮相很美，她透露過去因為媽媽掌握財務大權，她買包小心翼翼，直到今年開公司後，當老闆學看財報，才知道「還蠻多錢可以花的」，讓她放膽犒賞自己。

▲▼寶格麗Selina。（圖／公關照）

▲Selina開心秀寶格麗新包，自認扮相很美。（圖／品牌提供，以下同）

Selina招認睡前迷迷糊糊網購是最瘋狂的經驗，收到包裹才驚訝「我有買呀？不過很開心」；見到其他明星背的包也會勾動她的購物慾，尤其難敵粉紅系包款魅力，「我一定要支持粉紅包，讓廠商知道真的會有人買，才會一直推出」，寶格麗秋冬新款SERPENTI FOREVER火鶴石英色小牛皮肩背包，就是被她點名一定要收進衣櫃的款式。

▲▼寶格麗Selina。（圖／公關照）

▲▼BVLGARI寶格麗2019秋冬包。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Selina難敵粉紅色SERPENTI FOREVER小牛皮手提肩背包的魅力，80,300元。

現場新品滿屋，Selina已開啟時尚雷達替媽媽與妹妹任容萱選禮物，立刻為媽媽挑中有「Capri」字樣與黃檸檬圖案的絲巾，因為一家人曾到義大利卡布里島旅行，可以紀念美好的旅行；她則為近來迷上迷你包的妹妹選SERPENTI DIAMOND BLAST 3 Chain白色迷你肩背包，一家人的緊密感情不言可喻。

▲▼BVLGARI寶格麗2019秋冬包。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Selina為媽媽挑的卡布里島絲巾，紀念一家人到義大利旅行的美好記憶。

迷你包是寶格麗秋冬重點設計之一，特別是SERPNTI DIAMOND BLAST系列的迷你包可肩背亦可作為腰包，令Selina相當驚艷；熱賣的SERPENTI SWING水桶包則延續氣勢，換上黑白亮吟星光蟒蛇皮、淨白瑪瑙色與深色翠玉色蟒蛇皮新色亮相。

▲▼BVLGARI寶格麗2019秋冬包。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼BVLGARI寶格麗2019秋冬包。（圖／記者陳雅韻攝）

▲SERPENTI SWING黑白亮銀星光蟒蛇皮水桶包（上）146,500元，SERPENTI DIAMOND BLAST深色翠玉色迷你肩背包58,500元。

秋冬全新設計為SERPENTI CABOCHON系列，靈感源自蛋面切割寶石的光滑表面，寶格麗運用手縫Matelasse緹花技術打造包面的立體效果，小牛皮包身輕盈柔軟，是品牌第一款軟包設計，共有大、中、小3種尺寸與1款黑色的托特包，肩背包除了經典的黑、白色，另有羅馬石榴色、深色翠玉色小牛皮款，以及銀色、水晶玫瑰色或乳蛋白石色金屬水蛇皮款式。

▲▼BVLGARI寶格麗2019秋冬包。（圖／記者陳雅韻攝）

▲秋冬主打的SERPENTI CABOCHON白色小尺寸包（上）77,300元，黑色中型肩背包93,000元。

關鍵字：

Selina, 任家萱, 任容萱, BVLGARI, 寶格麗
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