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想婚了／極簡或華麗？挑婚紗別被網路美照騙了　用最簡單的一招搞定

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▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲Nicole + Felicia極簡的白緞材質上身搭配鴕鳥毛裝飾蓬裙，更添氣勢。（圖／Nicole + Felicia提供）

記者陳雅韻／綜合報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

從近期摩納哥公主Charlotte Casiraghi、鋼琴家郎朗嬌妻Gina Alice Redlinger的婚紗造型，顯露兩派風格正流行，一是極簡緞面白紗、另一是合身剪裁的珠繡白紗；而新娘換的第2套或第3套禮服，不再是粉或紅色系的天下，灰、黑勢力竄起，滿足個性新娘。到底婚紗該怎麼挑？憑空想像沒有用，其實最簡單的這一招────試穿，才最實際。

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲林莉婚紗以NACRE珍珠母貝為主題的婚紗，運用高級面料展現華麗感。（圖／林莉婚紗提供）

婚紗禮服品牌Nicole + Felicia主理人Felicia認為，挑婚紗不要被平日在社群媒體看的美照影響，一定要親自到實體店試穿，除了準新娘最在意的體型，更要考慮個人特質，不能被平日所穿的衣服風格侷限，才能挑中最出色的婚紗。

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲JASMINE GALLERIA經典緞面澎裙兩穿式白紗。（圖／JASMINE GALLERIA提供）

1. 極簡白紗勢力
摩納哥公主Charlotte Casiraghi穿香奈兒白緞訂製禮服是最佳示範，剪裁俐落、帶有光澤感的真絲素面白紗，是永遠的經典，於芝加哥創立的婚紗禮服品牌JASMINE GALLERIA，本季發表緞面蓬裙兩穿式白紗正是首選。

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲Nicole + Felicia素面婚紗注入時尚感，兩截式設計更時髦。（圖／Nicole + Felicia提供）

雖是簡單的緞面白紗，但在Nicole + Felicia有更新潮的詮釋，改成有長裙襬的兩截式婚紗展現氣勢，抑或素面上身配上彭湃的鴕鳥毛蓬裙，相當時髦。

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲C.H Wedding打造露肩長袖的珠繡嫁衣。（圖／C.H Wedding提供）

2. 華麗珠繡嫁衣
高級面料的優雅蕾絲，搭配細緻的縫珠，奢華感的白紗一直是市場主流，剪裁上則依新娘的氣質與喜好選擇。賈永婕經營的C.H Wedding打造露肩長袖的珠繡禮服，正是集華麗與古典於一身的設計；林莉婚紗推出多款心形上身搭蓬裙設計，最能修飾身形。

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲JASMINE GALLERIA透膚長袖設計的雕花蕾絲白紗。（圖／JASMINE GALLERIA提供）

3. 個性晚裝崛起
新娘在白紗之外的禮服，選擇已跳脫大紅色或粉色系，灰、黑或深藍色調也受到時髦新娘矚目。林莉婚紗以珠寶盒為主題，設計靈感源自白鑽、金絲雀黃鑽、黑珍珠、孔克珍珠、紅碧璽、沙弗萊石等寶石色調禮服，大量運用網紗、蕾絲和緞面異材拼接結合，創作風格大器的禮服。

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

▲▼婚紗趨勢。（圖／品牌提供）

林莉婚紗黑珍珠禮服（上），沙弗萊石禮服強調美背設計。（圖／林莉婚紗提供）

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關鍵字：

婚紗, 林莉婚紗, Nicole + Felicia, C.H Wedding, Jasmine Galleria
fashion.net

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