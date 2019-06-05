英女王戴紅寶石抵禦災厄？　凱特的珍珠淚冠冕也有學問

▲英國女王伊莉莎白二世（右）宴請川普，戴成套紅寶石鑽石珠寶與冠冕亮相。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

記者陳雅韻／綜合報導

美國總統川普周一抵達英國展開國是訪問，當晚他與第一夫人瑪蓮妮亞出席由英國女王伊莉莎白二世在白金漢宮主持的國宴，看來行禮如儀、相敬如賓，但女王所戴的緬甸紅寶石鑽石冠冕，竟引來網友們的好奇心，因為紅寶石在緬甸有抵禦邪惡與災禍之意啊！

▲英國女王伊莉莎白二世（右）冠冕上珍貴紅寶石是緬甸送她的結婚禮物。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

英女王伊莉莎白二世選戴的冠冕，是1973年委託倫敦老牌珠寶商Garrad訂做的款式，冠冕上鑲嵌的96顆珍貴紅寶石，是她1947年結婚時緬甸送的禮物，意義非凡；國宴上她同時佩戴成套鑲嵌紅寶石與鑽石的耳環、項鍊，與冠冕相呼應。

▲凱特第7次戴著傳承自黛安娜王妃的「珍珠淚」冠冕出席國宴。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

由於紅寶石在緬甸文化中有抵禦災厄、保佑人不受傷害之意義，因此女王戴此紅寶石冠冕宴請川普，引起網友熱烈討論，官方並未對此做出任何回應。不過女王戴此冠冕出席公務場合早有前例，2009年宴請當時印度總統Pratibha Patil就戴過。

當晚威廉王子妃凱特所戴的「珍珠淚」冠冕是另一焦點，瑪麗女王1914年訂製此冠冕，伊莉莎白二世於1981年將此作為結婚禮物送給黛安娜王妃，是黛安娜生前最喜愛的珠寶之一，凱特傳承「珍珠淚」冠冕，已第7次戴著亮相。