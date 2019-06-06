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Akemi火辣秀比基尼　教心機美胸pose不提錦榮

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▲李晶晶與Akemi火辣示範Voda Swim比基尼。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

有「美胸神器」封號的比基尼品牌Voda Swim，今於Sun Day度假概念店舉辦新品發表會，在台的品牌主理人李晶晶，首次獻出最大尺度穿比基尼搭罩衫亮相，並邀品牌之友混血名模Akemi（香月明美）示範最新款，她大方秀出鍛鍊有成的魔鬼身材，強調最在意渾圓胸型與翹臀，但談到戀情卻相當低調，絕口不提男友錦榮。

▲▼ Voda Swim Akemi與李晶晶。（圖／品牌提供）

▲Akemi穿Voda Swim比基尼大方展現魔鬼身材，但絕口不提與錦榮的感情。（圖／品牌提供，以下同）

兩年多前Akemi購入多套Voda Swim比基尼，發現對臀型不滿意，於是一頭栽進健身世界，陪伴她並督促她運動的第一人就是錦榮，兩人互相砥礪，她終於練成令人羨慕的蜜桃臀，穿起比基尼更有自信。

▲▼ Voda Swim Akemi與李晶晶。（圖／品牌提供）

▲Akemi示範前綁帶的魔術比基尼，她喜歡綁緊托高集中美胸，3190元。

Akemi已數不清收藏多少比基尼，見到新款Voda Swim仍忍不住想買，尤其對亮色系款式無法抗拒，她最在意穿起來胸部線條是否好看，連拍照都刻意臉面向陽光，身體微後仰展現渾圓美胸，展現拍照心機。

▲▼ Voda Swim Akemi與李晶晶。（圖／品牌提供）

▲Akemi最喜歡面向陽光、身體微後仰展現渾圓美胸的拍照pose。（圖／翻攝akemibkatsuki IG）

李晶晶穿比基尼拍美照，則最重視腿部線條，因此她力推今年夏季Voda Swim主打的高腰褲設計，不僅可遮小肚子，側邊開高衩讓腿看起來更修長；Akemi所穿的紅色比基尼則屬前綁帶設計，可依照喜好綁緊讓胸型托高集中或放鬆顯得自然，此外，兩人都喜歡亞洲限定的印花款式，更貼合亞洲女性的身形。

▲▼ Voda Swim Akemi與李晶晶。（圖／品牌提供）

▲李晶晶為了自家品牌，首次在鏡頭前如此性感當最佳代言人。

關鍵字：

Akemi, 李晶晶, Voda Swim
fashion.net

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