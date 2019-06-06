fb ig video ETtoday search mobile

風.LUXURY／少女時代的BABY-G 25歲了　出貨逾4000萬只

> >

▲▼ BABY-G 。（圖／品牌提供）

▲BABY-G 25年以來的流行變化，陪妳長大的是哪一只？（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伴妳度過少女時代的BABY-G 25歲了！錶款從最初定位的「Tough and Cute」，更改為「Tough and Cool」，意即從甜甜的少女風，轉成鎖定20至30多歲女性市場，伴隨女性一起成長，唯有從外型、功能設計與時俱進，才能締造問世25年以來，出貨量已超過4,000萬只錶的銷售奇蹟。

▲▼ BABY-G 。（圖／品牌提供）

▲1994年推出的首款BABY-G DW-520，在錶殼印上G-SHOCK LOGO。

上個世紀90年代初期，CASIO（卡西歐）旗下耐衝擊錶款G-SHOCK已成為年輕男性的潮流必備品，也吸引女性佩戴，卡西歐觀察到流行趨勢，於是著手研發更適合女性纖細手腕的堅固腕錶，於1994年發表具G-SHOCK強悍特色、但錶殼較輕盈纖薄的Baby-G DW-520，選用G-SHOCK的「G」結合代表珍愛的「Baby」命名，是第一只專為女性設計的電子錶，開啟經典傳奇。

▲▼ BABY-G 。（圖／品牌提供）

▲2000年初期推出BG-10 指針式錶款，搭配半透果凍錶帶。

首款BABY-G DW-520仍在錶殼上印G-SHOCK LOGO，隔年拿掉G-SHOCK字樣，全面啟用專屬LOGO，並開始與衝浪、滑雪、冬季極限運動合作，或以嘻哈文化和雷鬼音樂為主題設計腕錶，在年輕族群市場佔有一席之地。

▲▼ BABY-G 。（圖／品牌提供）

▲G-SQUAD藍牙運動系列BSA-B100-7A腕錶3900元。

除了在錶款外型下功夫，2000年初期也開始加強功能性壯大BABY-G陣容，陸續推出指針式錶款BG-10、金屬款G-MS系列與防水達200米的BG-370R，緊接著襲來的電波錶、太陽能技術也運用在BABY-G上，隨著潮流脈動而行。

▲▼ BABY-G 。（圖／品牌提供）

▲帶有成熟感的MSG-C100G系列腕錶，單只5200元。

然而粉嫩色系、卡哇伊的設計，已不能滿足跟著BABY-G一起成長的女性，2014年品牌做出重大決定，決心在青少年市場外另闢戰場，第一步是將原有的「Baby-G」小寫LOGO，改成今日的全大寫，而產品設計與定位也轉向針對輕熟女，企圖吸引年齡層更廣的女性顧客。

▲▼ BABY-G 。（圖／品牌提供）

▲明日於G-SHOCK專賣店開賣的BABY-G x ROXY聯名錶，5,000元。

此舉果然成功奏效，女性在BABY-G可找到成熟感的G-MS系列、運動時則可戴上G-SQUAD藍牙運動系列，在工作或休閒時刻都能找到合宜錶款。品牌慶祝25周年時刻，將陸續推出紀念錶款，首波與衝浪泳裝品牌ROXY合作發表聯名錶款BAX-100RX，搭配可替換的粉紅樹脂錶帶或花卉帆布錶帶，展現甜美夏日風情，明日將於G-SHOCK專門店開賣。

fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

英女王戴紅寶石抵禦災厄？　凱特的珍珠淚冠冕也有學問

攻頂台北101神秘的「101樓」　羅杰杜彼辦全台最高錶展　

Selina當老闆發現「還蠻多錢可以花的」　放膽買寶格麗包

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」 時尚大獎頒給「非人類」!　芭比贏得殊榮 摩納哥公主出嫁　戴葛麗絲凱莉王妃珠寶當最美新娘 郎朗嬌妻自購17萬元台灣品牌禮服　拍婚紗當公主性感甜美 小S露腿站台NICOLE+FELICIA　星友狂讚美 蕭敬騰把Tiffany手鍊當項鍊戴　示範男人夯珠寶 陳庭妮跑迪奧唇膏趴耍心機　約會「妝」親切

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面