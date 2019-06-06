風.LUXURY／少女時代的BABY-G 25歲了　出貨逾4000萬只

▲BABY-G 25年以來的流行變化，陪妳長大的是哪一只？（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伴妳度過少女時代的BABY-G 25歲了！錶款從最初定位的「Tough and Cute」，更改為「Tough and Cool」，意即從甜甜的少女風，轉成鎖定20至30多歲女性市場，伴隨女性一起成長，唯有從外型、功能設計與時俱進，才能締造問世25年以來，出貨量已超過4,000萬只錶的銷售奇蹟。

▲1994年推出的首款BABY-G DW-520，在錶殼印上G-SHOCK LOGO。

上個世紀90年代初期，CASIO（卡西歐）旗下耐衝擊錶款G-SHOCK已成為年輕男性的潮流必備品，也吸引女性佩戴，卡西歐觀察到流行趨勢，於是著手研發更適合女性纖細手腕的堅固腕錶，於1994年發表具G-SHOCK強悍特色、但錶殼較輕盈纖薄的Baby-G DW-520，選用G-SHOCK的「G」結合代表珍愛的「Baby」命名，是第一只專為女性設計的電子錶，開啟經典傳奇。





▲2000年初期推出BG-10 指針式錶款，搭配半透果凍錶帶。

首款BABY-G DW-520仍在錶殼上印G-SHOCK LOGO，隔年拿掉G-SHOCK字樣，全面啟用專屬LOGO，並開始與衝浪、滑雪、冬季極限運動合作，或以嘻哈文化和雷鬼音樂為主題設計腕錶，在年輕族群市場佔有一席之地。





▲G-SQUAD藍牙運動系列BSA-B100-7A腕錶3900元。

除了在錶款外型下功夫，2000年初期也開始加強功能性壯大BABY-G陣容，陸續推出指針式錶款BG-10、金屬款G-MS系列與防水達200米的BG-370R，緊接著襲來的電波錶、太陽能技術也運用在BABY-G上，隨著潮流脈動而行。

▲帶有成熟感的MSG-C100G系列腕錶，單只5200元。

然而粉嫩色系、卡哇伊的設計，已不能滿足跟著BABY-G一起成長的女性，2014年品牌做出重大決定，決心在青少年市場外另闢戰場，第一步是將原有的「Baby-G」小寫LOGO，改成今日的全大寫，而產品設計與定位也轉向針對輕熟女，企圖吸引年齡層更廣的女性顧客。

▲明日於G-SHOCK專賣店開賣的BABY-G x ROXY聯名錶，5,000元。

此舉果然成功奏效，女性在BABY-G可找到成熟感的G-MS系列、運動時則可戴上G-SQUAD藍牙運動系列，在工作或休閒時刻都能找到合宜錶款。品牌慶祝25周年時刻，將陸續推出紀念錶款，首波與衝浪泳裝品牌ROXY合作發表聯名錶款BAX-100RX，搭配可替換的粉紅樹脂錶帶或花卉帆布錶帶，展現甜美夏日風情，明日將於G-SHOCK專門店開賣。