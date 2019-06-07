日本縐褶男裝好氣質　收買職人心

▲6月季節色短版和服外套19,300元，寬幅T圓領五分袖上衣4,300元，6月季節色錐形褲9,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）旗下第二個男裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，於信義新光A9專賣店昨正式開幕，擔任嘉賓的2017年世界咖啡冠軍王策穿著和服大衣改良成短版的外套亮相，流露好氣質，的確品牌優雅中帶有性格的設計，深受設計師、建築師等職人喜愛，顧客群橫跨25歲至60多歲的男士。

▲2017年世界咖啡冠軍王策示範以和服大衣改良的短版外套。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的誕生，緣起於三宅一生觀察到以縐褶設計著稱的女裝PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，有一成的消費者都是男性，於是於2013年催生同樣以縐褶為基底的男裝品牌HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，布料皆於縫製後才進行壓褶的處理，但偏向厚實、硬挺的質感，外觀與舒適性兼具。

▲PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE秋冬女裝推出植物樹葉印花款式。

位於信義新光A9館的全新專賣店由日本設計大師深澤直人打造，運用產自台灣的黑色玄武岩裝飾空間，陳列秋冬系列新裝，新品除了基本的黑與沉穩的大地色調外，還以日式植物軟料技術「Kusaki dye」發想，注入了綠色等鮮豔色彩添亮點；恰好女裝PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE秋冬也推出綠色系的樹葉印花款式，秋冬一點也不沉悶。

▲棉麻高領長袖襯衫12,800元，寬幅T圓領五分袖上衣4,300元，縐褶下身柔道褲14,300元。

不僅招牌縐褶有不少男性擁護者支持，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE另一魅力是多款背心、西裝外套或以和服發想的短版外套，都能與襯衫、五分袖上衣等單品，交換組合出不同風格，滿足各種場合需求。

▲紬織網格西裝外套26,300元，6月季節色圓領短袖T恤5,800元，紬織網格短褲12,800元。