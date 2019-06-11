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「做家事當約會」　3招防止甜蜜同居變分手怨偶

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▲▼同居。（圖／翻攝Unsplash與picjumbo.com）

▲同居關係需要細心經營。（圖／翻攝Unsplash）

編輯／Iliad

不少人對婚姻恐懼，選擇同居作為婚前考驗，或是單純喜歡同居模式，甜蜜過日子就好。但原本如膠似漆的感情，可能因生活習慣不同、價值觀差異，漸漸產生摩擦，竟悄悄讓兩人的關係走向盡頭，其實第一步應先重新思考，把作息單位從「我」變成「我們」。

▲▼同居。（圖／翻攝Unsplash與picjumbo.com）

▲同居作息單位從「我」變成「我們」，應考慮對方感受並彼此尊重。（圖／翻攝picjumbo.com）

考慮另一半感受
不再是一個人生活，應該將作息單位從「我」變成「我們」，並不是代表情侶時時刻刻都要綁在一起行動，而是考慮在自由過後，是否會影響對方的作息，生活中太多事情要彼此協調、調整步調，即便是親密愛人，也要互相尊重。

▲▼同居。（圖／翻攝Unsplash與picjumbo.com）

▲一起做菜能聊聊天，增進感情。（圖／翻攝Unsplash）

做家事當成約會
每個人做家務的習慣與方式不盡相同，常成為同居男女爭吵的起因，與其分配工作，不妨把做家事當成居家約會，兩人一起打掃、曬衣服、做菜、採買，趁並肩做家事這段時間聊聊天，很快就能把家務做完，而且還能感到踏實的幸福感。

▲▼同居。（圖／翻攝Unsplash與picjumbo.com）

▲不經意製造驚喜為同居生活增添情趣。（圖／翻攝picjumbo.com）

不經意製造驚喜
雖說情人同居久了就像室友，還是要偶爾製造驚喜，為感情加溫，不一定要選在交往紀念日、生日、情人節才行動，偶爾買對方最愛的甜點等下班後一起分享，或是準備了一束玫瑰裝飾家裡，多一些些浪漫，會為同居生活增添情趣。

關鍵字：

同居
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