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賈靜雯女兒雨天造型超萌　小童時尚防雨行頭還有這些　

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▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯女兒咘咘（右）與波妞做好防雨措施才出門。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

滂沱大雨下不停，賈靜雯帶女兒咘咘與波妞出門，當然全副武裝，分別穿上雨衣外套和雨鞋，做足防雨措施，兩個小女孩的可愛裝扮迎來網友熱烈讚賞，誰說下雨天一定很狼狽，小童依然可以穿得時尚又擋雨！▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲幼兒穿上AIGLE雨靴超萌。（圖／翻攝AIGLE IG）

法國休閒品牌AIGLE具百年手工製作膠靴經驗，旗下經典兒童橡膠短靴，是許多歐洲父母的首選，備有黃、紅、藍等豐富顏色，以及俏皮的印花款式；同樣來自法國的休閒鞋品牌Rivieras shoes，則為小朋友設計比腳踝略高一些的短筒雨鞋，拉鍊開口位於鞋後跟，更方便穿脫。

▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲Rivieras shoes兒童黃色亮面雨鞋2880元。（圖／Bungo Minimall提供）

小朋友的時尚雨衣則以俏皮設計為主，西班牙童裝品牌Bobo Choses推出滿版紅色小蘋果圖案點綴的透明雨衣，時尚品牌Moschino Kids也是相同設計概念，但圖案是招牌小熊的連帽雨衣；而英國設計師品牌Stella McCartney則讓小童成為名副其實的「小蘿蔔頭」，發表紅蘿蔔雨衣，讓小童們在雨天依然超萌。

▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲Stella McCartney 紅蘿蔔雨衣（上）6,180元，Moschino Kids 熊熊連帽雨衣 8,380元。（圖／babyMADISON提供）

▲▼小童雨天時尚。（圖／公關照,翻攝賈靜雯臉書）

▲西班牙品牌 Bobo Choses小蘋果圖案雨衣，5780元。（圖／Supermakids提供）

關鍵字：

賈靜雯, 咘咘, 波妞, AIGLE, Rivieras shoes, Bobo Choses, Moschino Kids, Stella McCartney
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