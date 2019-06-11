玩具總動員銀飾超Q　巴斯光年的雙臂還會動

▲PANDORA為《玩具總動員4》推出4款純銀吊飾。（圖／PANDORA提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

《玩具總動員4》（Toy Story 4）月底即將上映，周邊聯名商品已開始誘惑粉絲了，不僅迪士尼商店款式多元，帽子品牌NEW ERA、運動品牌愛迪達都與《玩具總動員4》聯名推新品，丹麥品牌PANDORA也趕搭熱潮，推出4款925純銀吊飾。

▲牛仔胡迪925銀吊飾（上）2,480元，女牛仔翠絲925銀吊飾2,480元。

PANDORA設計的迪士尼吊飾不僅款款維妙維肖，暗藏設計巧思更吸引粉絲，以《玩具總動員4》的主角警長胡迪為例，身上裝飾招牌的黃色琺瑯警章，吊飾上刻有電影主題曲第一句歌詞「You've got a friend in me」，腳底則刻有主人的名字「Andy」，女牛仔翠絲吊飾的腳底也有相同設計，但背後特別製作玩具拉繩設計，呼應她在劇中的形象。

▲巴斯光年925銀吊飾（上）2,880元，三眼怪925銀串飾2,080元。

太空戰警巴斯光年吊飾上也刻有他的口頭禪「To infinity and beyond」，太空衣細節則以紫色琺瑯、紅色鋯石按鈕裝飾，最有趣的是其雙臂為可移動設計，吸引佩戴者把玩；此系列另有三眼怪串飾，模樣相當俏皮。

▲NEW ERA與《玩具總動員4》推出聯名帽1,680元、全黑與雲朵款1,380元。（圖／品牌提供）