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蔡依珊秀名錶吐金句　「女人忙工作、家庭，還是要照顧好自己」

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 ▲蔡依珊與林牧潔同台展示宇舶新錶，並分享職業婦女時間分配術。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

紅豆食府「姑嫂團」蔡依珊與林牧潔，今首度一起出席名錶活動，一同示範HUBLOT（宇舶錶）最新錶款，兩人都身兼人妻、媽媽、公司老闆等多重角色，坦言時間全被家庭與事業佔滿，但蔡依珊補充：「還是要照顧好自己。」

▲▼ HUBLOT蔡依珊,林牧潔。（圖／公關照）

▲紅豆食府「姑嫂團」蔡依珊（右）與林牧潔，今首度一起出席名錶活動。（圖／品牌提供，以下同）

林牧潔比小姑蔡依珊早創業，經營彩妝品牌BÉBÉ POSHÉ奢華寶貝，當初聽聞蔡依珊要創立品牌炆久之芯，還替她擔心，但她讚小姑：「做得很好。」現在兩人已討論要異業合作，但僅在開會時討論，不把公事帶回家。

▲▼ HUBLOT蔡依珊,林牧潔。（圖／公關照）

▲蔡依珊認為女人在家庭與事業外，也要好好照顧自己。

蔡依珊認為時間分配很重要，不管是家庭、事業或給自己的時間，都跟著節奏走，例如暑假就給小孩的時間多一些，現在就多在工作上衝刺。她指著腕上的宇舶Olinski女性腕錶皇金鑽圈款表示：「很像女性一樣柔韌中帶有堅毅。」

▲▼ HUBLOT蔡依珊,林牧潔。（圖／公關照）

▲蔡依珊佩戴的經典融合系列Olinski女性腕錶皇金鑽圈款，1,011,000元。

就是如此個性與藝術設計，吸引這對姑嫂團，蔡依珊所戴的腕錶出自法國著名雕塑家Richard Orlinski的首款女錶設計，合金面盤與鈦金屬或皇金（King Gold）打造的錶殼都具立體多切割面線條，隨著光影變化閃耀；林牧潔所戴的錶款也出自藝術家之手，選用畫家Marc Ferrero經典畫作《唇膏》作為面盤與錶帶主視覺，恰好呼應她經營的彩妝品牌。

▲▼ HUBLOT蔡依珊,林牧潔。（圖／公關照）

▲林牧潔戴全球限量50只的BIG BANG ONE CLICK 唇膏腕錶珊瑚紅款，537,000元。

被稱為刺青錶的BIG BANG SANG BLEU II首度推出計時碼錶，再現刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi創作的3D多邊形符碼；陀飛輪錶則推出黑色迷彩碳纖維與藍色迷彩碳纖維版本，是品牌第一次為酒桶型錶殼研發的陀飛輪機芯，在外型、材質與機芯研發，宇舶都走在很前面。

▲▼ HUBLOT蔡依珊,林牧潔。（圖／公關照）

▲▼ HUBLOT蔡依珊,林牧潔。（圖／公關照）

▲Big Bang Sang Bleu II 計時碼錶鈦金屬款（上）782,000元，Spirit of Big Bang藍色碳纖維款陀飛輪腕錶2,943,000元。

關鍵字：

蔡依珊, 林牧潔, HUBLOT, 宇舶
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