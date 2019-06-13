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風.LUXURY／潮流迷準備開搶！　SWATCH X BAPE聯名錶周六襲台

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 ▲SWATCH X BAPE聯名錶吸引潮流迷目光。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

潮流迷注意，又有要排隊的錶款等你搶了！SWATCH全新大錶徑BIG BOLD系列聯名首發，找上日本潮牌A BATHING APE合作，一口氣推出以城市為設計靈感的6款SWATCH X BAPE聯名錶，除了瑞士伯恩限定錶限量983只，其他倫敦、紐約、巴黎、東京為主題與世界限定錶各限量1993只，日本、香港一開賣果然吸引排隊人潮，預料本周六（15日）在台北西門形象店開賣，也會吸引鐵粉搶購。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲在亞洲區最搶手的SWATCH BIG BOLD X BAPE 東京限定錶，4,750元。（圖／品牌提供，以下同）

以猿人LOGO與迷彩圖騰為標誌的A BATHING APE，堪稱日本潮流界始祖，此次與SWATCH聯名的6錶，均以招牌迷彩圖案裝飾，時針和下錶帶均飾有 BAPE® 的猿人頭品牌標誌，細看還融入各城市的特色元素。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲SWATCH BIG BOLD X BAPE 東京限定錶，4,750元。

1. BIG BOLD BAPE東京限定錶
在亞洲市場人氣最高的款式當屬東京限定版，因為整只錶是BAPE標誌性的迷彩圖案，東京又是其發源地，意義更顯不凡，更有意思的是星期顯示窗以漢字日文標示，錶帶扣環有「東京」、「JAPAN」字樣，散發濃濃東洋味。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲BIG BOLD BAPE London edition倫敦限定錶4,750元。

2. BIG BOLD BAPE London edition倫敦限定錶
提到倫敦，第一聯想是雙層巴士、經典電話亭、還是女王的侍衛隊？共通元素都是紅色，成為面盤的主色調，隱藏版的地圖投影在錶帶上，引人好奇探究。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲BIG BOLD BAPE NYC edition 紐約限定錶4,750元。

3. BIG BOLD BAPE NYC edition 紐約限定錶
運用BPAE早期為紐約創作的迷彩顏色，墨綠、灰、紫配色成為錶帶的主色調，搭配搶眼的金色面盤，靈感源自街頭嘻哈風格，集合多種元素裝飾，正呼應紐約多元文化色彩。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲BIG BOLD BAPE Paris edition巴黎限定錶4,750元。

4. BIG BOLD BAPE Paris edition巴黎限定錶
以法國國旗藍白紅三色構成的迷彩占據整只腕錶，你發現了嗎？連BAPE招牌的猿人都變法國人了，隱藏在面盤與錶帶某處，等粉絲找出其蹤跡；星期顯示窗也改以法文顯示，饒富趣味。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲BIG BOLD BAPE Swiss edition伯恩限定錶4,750元。

5. BIG BOLD BAPE Swiss edition伯恩限定錶
SWATCH來自瑞士，於是向瑞士首都伯恩致敬，以黑與深藍色彰顯這個被列入經典世界文化遺產的老城區低調氣息，錶帶上裝飾輪廓線地圖，藍色線條代表阿爾卑斯山冰川。

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲▼ SWATCH 。（圖／公關照）

▲BIG BOLD BAPE The World 世界限定款4,750元。

6. BIG BOLD BAPE The World 世界限定錶
向世界致敬，於面盤呈現迷彩構成的世界地圖，並將SWATCH與BAPE創立的年份印在錶頭上下，代表兩個品牌在潮流界的重要地位。
 

關鍵字：

SWATCH, BAPE, A BATHING APE
fashion.net

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