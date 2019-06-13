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小S收起高冷臭臉　微笑襯Tiffany Smile項鍊

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▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲小S露出甜笑與Tiffany T Smile微笑項鍊相呼應。（圖／翻攝影小S臉書）

記者陳雅韻／台北報導

小S每回秀時尚精品總是一臉酷，擺出超模的高冷姿態，但這回穿黃色褲裝，秀Tiffany & Co. T系列珠寶，難得露出淺淺微笑，恰好呼應她頸上兩條微笑線條的T Smile項鍊，她連po三張美照詢問網友意見是否該剪髮，好友范瑋琪立刻回應：「這樣好美，再留一下下啦！」

▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲小S佩戴T Smile 迷你鑲鑽項鍊單款71,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

除了選戴T Smile項鍊，小S同時佩戴T系列手環、T True 18K金窄版鏤空戒指、T Wire Hoop 18K金耳環，均以字母T的極簡與俐落線條，彰顯摩登氣息，款款都是日常好搭配的生活珠寶，無論是優雅裙裝或個性褲裝都能完美搭配。

▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲小S戴的Tiffany T True 18K金窄版鏤空T字戒指（上）30,000元，T Wire Hoop 18K金耳環42,500元。

頂級珠寶品牌走入生活是趨勢，BOUCHERON華美的Serpent Bohème系列首度推出迷你XS款式，鑲嵌鑽石、綠松石、青金石或白色珍珠母貝的項鍊與手鍊，更為小巧秀氣；而經典四圈紋飾的Quatre系列戒指，將原有的一圈鑽石圈改為鏤空設計，滿足追求個性美的時尚迷。

▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany Boucheron。（圖／公關照）

▲BOUCHERON Serpent Boheme系列鑲嵌梨形綠松石項鍊（上）67,000元，Quatre系列耳夾單個89,000元、鏤空Quatre戒110,000元。（圖／BOUCHERON提供）

 

關鍵字：

小S, Tiffany, BOUCHERON
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