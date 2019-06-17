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凱特舊鞋重複穿　最愛冰雪奇緣色的Jimmy Choo

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▲▼凱特Jimmy Choo。（圖／公關照）

▲凱特出席晚宴，常搭配Jimmy Choo「冰雪奇緣」顏色的ROMY亮片鞋，26,800元。（圖／翻攝Jimmy Choo IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國皇室「嬌點」凱特王子妃出席晚宴，最常穿哪雙鞋？答案是英國品牌Jimmy Choo，她日前出席英國慈善組織Action on Addiction晚宴，再度回收舊衣Barbara Casasola白色平口洋裝，搭配Jimmy Choo藍色與銀色漸層的ROMY亮片高跟鞋，這雙鞋也曾伴她出席英國電影學院獎頒獎典禮，堪稱正式場合的「戰鞋」。

▲▼凱特Jimmy Choo。（圖／公關照）

▲Jimmy Choo「冰雪奇緣」顏色的ROMY亮片鞋，26,800元。（圖／品牌提供）

凱特愛穿的Jimmy Choo ROMY高跟鞋，出自經典長賣的247 twenty-four seven系列，設計概念是一天24小時、一周7天都可以穿，有平底與鞋跟6公分、8.5公分、10公分高的設計，凱特選擇10公分高的款式，讓纖細的她更顯修長。

▲▼凱特Jimmy Choo。（圖／公關照）

▲▼凱特Jimmy Choo。（圖／公關照）

▲Jimmy Choo 247 twenty-four seven系列有10公分高跟或平底款式。（圖／品牌提供）

ROMY鞋有多種顏色可供選擇，有素面的寶藍色、裸膚色，以及華麗的粉色亮片、香檳金亮片，以及凱特所選、被暱稱為「冰雪奇緣色」的藍色與銀色漸層等款式，滿足女性上班或出席正式場合等不同穿搭需求。

▲▼凱特Jimmy Choo。（圖／公關照）

▲凱特（右）休閒裝扮時常穿1,880元的Superga 2750小白鞋。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

凱特並非只穿精品鞋，休閒時光她常穿義大利百年老牌Superga帆布鞋，已多次穿著經典的2750小白鞋亮相，接地氣的親民形象更深植人心。

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關鍵字：

凱特, Jimmy Choo, Superga
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