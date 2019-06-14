亮･珠寶／「白雪公主」浴袍搭卡地亞項鍊無違和感　新作鈦晶當主角

▲莉莉柯林斯穿浴袍戴著卡地亞華麗項鍊，抱著小狗笑開懷。（圖／翻攝lilicollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

過去在珠寶圈有兩個有趣現象，談到頂級珠寶系列，通常是鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠的天下，而能撐得起這類大件作品的站台嘉賓，通常都會邀稍微熟齡的女星，但這「潛規則」被卡地亞（Cartier）顛覆，甫在倫敦舉辦的Magnitude頂級珠寶系列發表會，可欣賞以大克拉數鈦晶當主角的珠寶，也可見年輕的「白雪公主」莉莉柯林斯（Lily Collins）穿梭其中，真的不一樣了。

▲莉莉柯林斯一身帥氣褲裝，搭配卡地亞鑲嵌鑽石、藍寶石與青金石的大項鍊出席晚宴。（圖／翻攝lilicollins IG）

莉莉柯林斯成功展現年輕一代駕馭頂級珠寶的自信美，她被拍下裹著浴袍、戴著卡地亞鑲嵌白鑽、藍寶石與青金石的大項鍊，一邊逗弄著小狗笑開懷，毫無違和感；另外換上當晚戰袍黑色深V褲裝，搭配同款項鍊，帥氣有型。

▲APHÉLIE項鍊主石為68.85克拉的凸圓形切割鈦晶，旁襯豔彩棕粉紅色鑽石、豔彩粉紅色鑽石、摩根石圓珠、珊瑚、縞瑪瑙與白鑽。（圖／品牌提供，以下同）

從她所戴的項鍊、全新發表的Magnitude系列，完全體現卡地亞的大膽思維，例如讓鑽石與鈦晶互相輝映、紫羅蘭色藍寶石與蛋白石配成對、祖母綠與天然水晶彼此烘托等，從選用礦物水晶與珍貴寶石組合、配色，都超乎想像。

▲SORELI手環腕錶鑲嵌83.34克拉凸圓形切割鈦晶。

誠如系列名「Magnitude」巨大之意，此系列主石都屬「重量級」，獨特的色彩與紋理更令人目眩神迷。以APHÉLIE項鍊為例，鑲嵌重68.85克拉的凸圓形切割鈦晶，即是頂級珠寶中少見的設計；鈦晶還運用在SORELI項鍊、手環錶上，其棕色光澤與髮絲紋路相當吸睛。

▲ZEMIA手環鑲嵌77.27克拉的凸圓形切割澳洲脈石蛋白石，特殊的顏色與斑紋吸引目光。

ZEMIA手環鑲嵌的77.27克拉的凸圓形切割澳洲脈石蛋白石，也讓人讚嘆大自然的奇蹟，彷彿由上而下俯瞰地球形成之初的景致，因為蛋白石上有代表岩石的褐色、湖泊的藍色與紫羅蘭色的斑紋，卡地亞特別旁襯4顆枕形切割紫羅蘭色藍寶石，讓整體更出色。

▲ÉQUINOXE項鍊主石為15.48克拉的八角形錫蘭黃色藍寶石，旁襯的青金石圓珠代表深藍色太空。

不僅選石大膽，卡地亞的設計也展現前衛精神，當中ÉQUINOXE項鍊以星雲為靈感，以青金石串珠象徵深藍色的太空，而黃色、褐色與白色鑽石則形成一個受到螢光黃藍寶石吸引的星宿，主石15.48克拉的八角形錫蘭黃色藍寶石好似漂浮在其中，設計概念與工藝都精彩。

▲鑲嵌祖母綠、雕刻天然水晶、縞瑪瑙與鑽石的THÉIA項鍊可轉化成吊墜或胸針佩戴。