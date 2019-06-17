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名牌包用膩又懶得寄賣？美國二手店Rebag用「買斷」吸客　想換手袋很簡單

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▲▼Rebag二手店。（圖／翻攝rebag IG）

▲Rebag擅長經營社群媒體，po香奈兒包美照很吸睛。（圖／翻攝Rebag IG，以下同）

編輯／Iliad

二手精品店不是新概念，但2014年由Erwan Delacroix 與Charles-Albert Gorra的美國二手手袋交易平台Rebag，近來卻獲得時尚圈矚目，因採直接買斷制度，讓賣家能迅速拿到貨款，包款來源豐富；另一方面對於收購的標準嚴格，確保買家的權利，創造賣家、買家與Rebag三贏局面。

▲▼Rebag二手店。（圖／翻攝rebag IG）

▲黃色的愛馬仕柏金包，提醒夏天來臨了。

女人永遠少一個包，但總要有捨才有得，二手精品店成為不少時尚迷交換與販售包包的重要據點，但Rebag與傳統寄賣模式不同，除了實品店鋪，更加強數位服務，賣家可透過官網上傳欲售的包款細節照片，在一天內就會收到報價，若對於報價滿意，Rebag提供免費寄送服務將包款送到總部，經過鑑定之後，賣家在2至3天就能收到貨款，讓原本怕麻煩的貴客都願意與Rebag交易。

▲▼Rebag二手店。（圖／翻攝rebag IG）

▲Rebag二手包款式豐富，各品牌夯包依色系排列。

直接買斷的機制讓Rebag擁有豐富的貨源，銷售超過60個知名設計師品牌包款，能有此優勢歸功於獲得強大金援，至今年3月為止，已累積獲私募基金 Novator 和原有投資方General Catalyst 、FJ Labs超過15億元的投資，目前已在紐約、洛杉磯、邁阿密等地開設7家實體店，預計將前進精品商場、甚至走向國際化。

▲▼Rebag二手店。（圖／翻攝rebag IG）

▲Rebag前進邁阿密，開設二手手袋實體店。

經營社群網站更是Rebag強項，提供線上雜誌服務、拍攝季節形象照、與造型師與個人採購專家合作、邀網紅宣傳，每張包款美照勾動人換包的慾望，很高招！

關鍵字：

Rebag, 二手精品店
fashion.net

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