卡爾拉格斐追思會2500名親友齊聚　GUCCI老闆、摩納哥公主都到了

▲巴黎大皇宮掛上卡爾拉格斐巨幅照片，展現他精彩的一生。（圖／翻攝CHANEL IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「時尚老佛爺｣卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）今年2月19日因胰臟癌於巴黎逝世，享壽85歲。時隔4個月，與他合作數十載的香奈兒（CHANEL）、FENDI與同名品牌KARL LAGERFELD共同策畫於巴黎大皇宮舉辦的「 Karl For Ever」追思會，於巴黎時間20日邀請卡爾2500位親友參加，法國第一夫人Brigitte Macron、開雲精品（Kering）集團老闆Francois-Henri Pinault、Valentino創辦人Valentino Garavani、摩納哥公主Caroline等都到場緬懷老朋友。

▲卡爾拉格斐對時尚圈貢獻良多（上），摩納哥公主Caroline（下圖左）與女兒Charlotte Casiraghi一同出席緬懷老朋友。（圖／翻攝CHANEL IG、美聯社）

卡爾拉格斐在時尚圈人脈深厚，旗下有GUCCI、BOUCHERON等品牌的開雲集團老闆Francois-Henri Pinault表示，他不是因工作認識卡爾，而是透過明星老婆莎瑪海耶克牽線而展開友誼，且卡爾的巴黎工作室離他的住所很近，因此雙方常交流，他盛讚「若你與卡爾有私交，就知道他是一個懂得尊重、非常友善的人」。

▲開雲集團執行長Francois-Henri Pinault與卡爾拉格斐交情深厚。（圖／美聯社）

時尚設計師們也對這位巨擘相當敬重，Valentino創辦人Valentino Garavani、美國設計師Tommy Hilfiger、曾接棒卡爾擔任Chloe設計師的Stella McCartney等知名設計師，都出席以藝術表演為主的追思會。

▲Valentino創辦人Valentino Garavani（上）現身，法國第一夫人Brigitte Macron（下圖中）也出席追思會。（圖／美聯社）

而卡爾一手捧紅的老、中、青三代超模也齊聚，包括法國資深超模Ines de La Fressange、90年代香奈兒廣告女主角Claudia Schiffer、新生代美國超模Gigi Hadid等，英國搞怪超模Cara Delevingne更在追思會上朗讀卡爾生前最喜愛的法國作家Colette一段關於貓的詩，送給在天上的時尚老佛爺。

▲超模Gigi Hadid神情肅穆步入大皇宮會場。（圖／美聯社）