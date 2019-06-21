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永遠的時尚老佛爺，再見！　「菲董」唱跳、蒂妲史雲頓「讀書」送他最後一程

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▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲卡爾拉格斐的追思會「Karl For Ever」在巴黎時間20日晚間舉行。（圖／CHANEL提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）今年（2019）2月19日辭世，享壽85歲。生前曾說最討厭喪禮的他，沒有舉辦盛大喪禮，時隔4個月後，合作數十載的香奈兒（CHANEL）、FENDI與同名品牌KARL LAGERFELD聯手舉辦「Karl For Ever」追思會，僅邀2500名好友參加。

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲追思會僅邀2500名好友參加。

卡爾的愛將「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）上台又唱又跳，獻給生前欣賞他、提攜他的老佛爺。大陸鋼琴家郎朗用卡爾設計的史坦威150周年紀念版鋼琴，彈奏蕭邦的作品；小提琴家Charlie Siem則演奏卡爾母親最愛的帕格尼尼作品。用卡爾最喜歡的音樂，送他最後一程。

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲「菲董」擔任表演嘉賓，在台上又唱又跳。

卡爾不只創作力豐沛，生前還熱愛閱讀，喜歡的文學作品很多，摯友蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、芬妮亞當（Fanny Ardant）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與海倫米蘭（Helen Mirren）等人，在追思會上「讀書」，如英國作家維吉尼亞吳爾芙（Virginia Woolf）、法國詩人斯特凡馬拉美（Stéphane Mallarmé）的文學作品等，用莊重肅穆的方式，與全場一同欣賞卡爾喜歡的作品。

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲蒂妲史雲頓在台上朗讀卡爾生前喜歡的文學作品。

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正值巴黎男裝周期間，巴黎時間晚間6點後所有大秀都避開，巴黎大皇宮外貼起56幅卡爾的巨型肖像畫，讓現場與會的藝術家與賓客看看每個時期的卡爾，好好地懷念這位時尚巨擘，永遠的老佛爺。

▲▼Karl For Ever追思會。（圖／CHANEL提供）

▲追思會選在巴黎大皇宮內舉行，是對卡爾意義重大的地點。

關鍵字：

時尚老佛爺, 卡爾拉格斐, 香奈兒, CHANEL, FENDI, KARL LAGERFELD, 「菲董」菲瑞威廉斯, Pharrell Williams, 蒂妲史雲頓, Tilda Swinton, 芬妮亞當, Fanny Ardant, 卡拉迪樂芬妮, Cara Delevingne, 海倫米蘭, Helen Mirren
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