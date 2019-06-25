後來的我們才知道　那些能同苦的人，不一定能同甘

文／蕊希 圖／翻攝PAKUTASO、unplash

我是個不太容易開始一段感情的人，寧願一直單身著，也不想湊合著跟誰在一起。要知道，跟一個沒多喜歡的人在一起，可是一件比自己一個人孤獨地過日子，還要可怕的事情。

我們在一起的過程很俗套。加了微信之後，每天都從早到晚地聊著，那時候最幸福的事情就是趴在被窩裡和你聊到睏得睜不開眼睛。那時候覺得人生真美好啊，每天都甜膩膩地生活著。後來你經常來我的城市找我，你很坦誠地告訴了我你過去的經歷和我不曾參與過的生活，讓我跌破眼鏡，讓我一時之間沒那麼容易接受。但，我喜歡那種坦誠，喜歡不被敷衍，喜歡你誠懇的態度。

如果拿那個時候，拿三年前的我們和後來走到分手時候的我們做比較，我們有了更多的錢，也做了些了不起的會被記住的事情。我們獲得了從前不曾想像過的快樂，也經歷了彼此都沒有預料過的人生，可是，光陰卻還是選擇把我們拉開。

都怪光陰嗎？不，怪的是，不同路的兩個人，無論怎樣努力地向前行走，終歸還是會在短暫的相交後，日漸疏離。怪的，不是時間，是不同世界的我們。

想到了那句話：「後來，我們什麼都有了，卻沒有了我們。」

在一起之後的日子，現在回憶起來，算是快樂的，不然也不會有三年。就好像後來分手之後，有人問我，為什麼能跟你在一起那麼久。我沒回答。對方想想說：「一定是快樂要比痛苦多，不然，不會有三年。」

你很會照顧我，也很願意包容我的任性。你有你的情懷，也有我喜歡的專注和認真。我們一起去了很多地方，也一起從零開始發展事業，我們一起懶惰，也一起勇往直前。我們生活得越來越好，我們對未來的期待也開始變多，我們一起處理工作，也一同打理生活。可就在這樣的過程中，我們的「不適合」暴露得越來越多。我們開始不滿，開始爭執，我們在許許多多平常的小事中發現，原來我們竟是如此的不同。

我記得很久之前聽到過一句話：「有些人，只能共苦，卻無法同甘。」當時覺得特別奇怪，心想是不是說反了。

現在，我明白了。有些人，你們只能一起並肩走過艱難，卻無法在一起享受來日的美好。

今生，你們的緣分也已經破碎在了數得清的今時和明日裡，剩下的，或許還有來生。這真是我所能感知到的最大的悲傷。是我們變了嗎？不，我們都沒變。我們還是當初的我們，有鋒芒，有銳氣。我們沒變，只是我們都沒發現，其實我們從一開始，就是不同世界裡的人哪。

你知道，當你對一個人開始動情的時候，好感會蒙蔽掉你對他的更多深層的瞭解和判斷，你願意發自內心地相信，對方就是你一直在尋找的那個「對」的人。你只是大概看看你最關注的那幾個匹配項，不再過多地思慮什麼。

可是，戀愛不是只有談情說愛，還要經歷是非，經歷大小的人生考驗。你們的三觀真的有你最初以為的那般一致嗎？你們未來想要選擇的生活方式真的有那麼相配嗎？你們的為人處事和關於生命的思索真的能達到你期望的契合度嗎？

答案我們都很清楚。有些關係是無法磨合的，就像很多失散了的人永遠不會重逢。

我們的爭吵越來越多，雖然從來都是很快就和好，但不得不說，那些爭吵讓我無比厭惡，一次比一次厭惡。在一段感情裡，一方點火，那另一方就該嘗試滅火，誰都不肯退讓的後果就是，每一次爭吵都會變成兩個人感情裡巨大的裂痕。當這樣的畫面越來越多，那我們在彼此心裡的美好就會被擠壓得越來越少。我開始討厭我們的相處模式，開始討厭暴躁的你，也開始討厭同樣不懂得控制情緒的我自己。

之後，當我遇到後來的人的時候，才明白，其實真正好的愛情不是爭吵之後的立刻和好，不是對方肯為了你包容你的胡鬧和脾氣，而是，你們在對方面前都變得柔軟變得光滑，變得不再有會將對方刺痛的稜角，變得穩定而舒暢，變得溫潤而平和。

我是個不喜歡在分開之後就去抱怨曾經的感情和對方的人。那個人是當初你自己選定的，那麼你就該欣然接受之後的變故和如今你眼前的他。所以，寫到這裡，突然不想再繼續深究或者回憶我們兩個人之間的那些不讓人高興的經歷了。誰都有錯，誰都沒能成為那段感情裡合格的戀人。

這三年間我有很多次在想，出現問題的時候就忍忍吧，就算分手，就算換了別人，又能怎樣呢，和新人之間就會沒有狀況發生嗎？可後來，當失望積攢得夠多了的時候，我終於想通了，我們必須在一段段失敗的感情中逐漸學會哪些事情是需要包容和接納的，哪些事情是無法忍讓的，邊界分明，懂得及時止損，才是成熟的戀愛，也才能讓感情愈發厚重。

我記得我們分手的那段時間，你經常掉眼淚，一個大男人在我面前哭，我真的不知道該怎麼應對。有一次你指著手機裡我們剛在一起的時候拍的照片，跟我說：「真想回到三年前的那個時候，我們都還是三年前的樣子，你看，那時候你笑得多開心。我們回到過去好嗎？然後，從頭再愛一次。」

多讓人難過的話啊，這大概是我在偶像劇裡才聽過的臺詞。

不會了，回不去了。

如果凡事皆能重來，我想人生的不圓滿定會比圓滿更多。對，是不圓滿比圓滿更多。

【書籍推薦】

★書名：謝謝你來過我的世界： 所有的煎熬和孤獨，都成了我走向你的路

★作者：蕊希

★出版社：三采

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