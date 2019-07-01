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遭受言語霸凌、感情受創痛苦？專家解答：都是「互動」出問題

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編輯／Ann 圖／商周出版提供、翻攝自unsplash

人際關係是我們成長過程中，最難摸索也最難平衡的課題。我們在不同身份之下生存，卻忘記了如何保持快樂。《修復關係，成為更好的自己》一書就從包文家庭系統論與案例下手，帶你重新擁有真正的自己。

近期校園霸凌事件頻傳，我們在教育小孩如何保護自己的同時，卻沒教「如何不去霸凌別人」以及「為何會有霸凌事件」。而書中提到的包文家庭系統理論，正是教你如何去看懂人際關係的種種樣貌和關聯，任何事件的發生都不是空穴來風，而是早就埋下伏筆。

▲書摘。（圖／商周出版提供、翻攝自unsplash）

問題不在做法，而是做法背後的想法

場景一：小二的阿明在學校跟同學打架，情緒暴走。
場景二：父母親在家庭激烈口角，並揚言要離婚。
場景三：父母親共同面對孩子在學校的不當行為。

面對這三個場景，一般人可能會說場景一的小孩需要學習情緒控管，場景二的父母需要好好溝通，至於場景三，或許會說他們是一對盡責的父母親。

但是，這三個看似各自獨立的場景，卻也可能相互關聯，形成一場永不停止且不斷循環演出的戲碼：阿明常常在家目睹父母情緒高漲的爭執，他自然會被這些情緒張力所影響，一旦跟同學有所摩擦，他很自動地就會以發飆來釋放內在的情緒壓力。

而當他的暴走行為引起學校關注，要求父母共同來處理時，父母便會很有默契地不再為兩人間的問題爭執，反而能夠共同合作來陪伴阿明走過他的情緒風暴，直到下次父母又開始有了更強烈更頻繁的激烈衝突……。

▲書摘。（圖／商周出版提供、翻攝自unsplash）

在「關係」中，一切都是「相互的」

包文家庭系統理論是指面對家庭問題時，不再只看出現的症狀，而是用整體來看家庭中的互動，這樣才能真正瞭解問題的根源，瞭解後，改變才可能發生。如果我們使用「A造成B」的思考方式，通常只是咎責。就好像去檢討一個霸凌者的行為，指責他缺乏社交技巧或歸咎父母不會教孩子，這類都是「A造成B」的直線型思考方式，其實效果並不大。

但是如果以家庭系統論探究問題的源頭，「循環型」的思考方式，把責任找回來，就能有效解決。此時我們應該去思考，霸凌者在與家人的互動關係上，出現了什麼問題。通常叛逆、難相處和壞脾氣只是家庭問題的一個症狀，真正的問題不只在霸凌者和父、母本身，也存在於他們三人間的互動模式。

家庭中每個成員的反應，促成這一連串的後續反應，就像骨牌效應般一個接一個，每個成員都參與製造問題。上一代的互動模式複製到下一代，包文稱之為跨世代傳遞（multigenerational transmission process）。所以如果每個人都可以中斷不好的互動模式，從自身去減少摩擦，承擔自己的責任。而不是僅僅指責霸凌者，或許這類事件才會真正得到解決。

▲書摘。（圖／商周出版提供、翻攝自unsplash）

★書名：《修復關係，成為更好的自己》
★作者： 邱淑惠博士
★出版社：商周出版
★出版日期：2019年5月30日
★建議售價：新台幣280元

▲書摘。（圖／商周出版提供、翻攝自unsplash）
 

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關鍵字：

霸凌, 人際, 關係, 相處, 生活, 家庭, 愛情, 修復關係, 成為更好的自己
fashion.net

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