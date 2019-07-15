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尊重不卑下、服從不盲從　思想大師彼得・杜拉克「管理上司」的10原則

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▲開會,會議,職場,公司,辦公室.。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲要如何與上司溝通合作，有10個態度原則可以做基本。（圖／Pexels）

編輯／借借

在職場上要面對許多的人際關係，對於一起打拚支援的同事，感情的維繫方式多半比上司容易，每個人遇到的上司脾氣有百百種，要成功向上管理，管理大師彼得・杜拉克的基本10原則，可以適用於大多數的職場關係，若苦於對上溝通的上班族，不妨先展現這樣的態度。

自信不自傲
有解決跟處理上司交代事項的自信，答應時不要畏畏縮縮或面有難色，但拿翹的態度不要有，雖然上司無法決定你的生死，但你的發展他可以控制。

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲有解決問題的自信，但態度要謙虛。（圖／unsplash）

尊重不卑下
這有點像服務業的精神，對上司保持尊重的態度，但也不需要承受所有情緒，讓人任意讓自己受盡欺凌的人，越不會受人同情。

服從不盲從
公司不是軍隊，明白知道這個決定是錯誤的，甚至只危及你一人，不要傻傻的去做。

達成目標不越權
上司對於越權這件事情是相當敏感的，因為這牽扯了尊重與否的決定，在平常狀況下，分清楚職權到哪的分層管理是重要的，不要想說可以忽視這一點。

▲▼同事,辦公室,職場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲即便是和藹的上司，分層管理的觀念也要尊重。（圖／unsplash）

不過分親密
親近上司是要讓對方知道你的態度跟想法，不要讓其他事物有操作空間，但過分親密反而是雙面刃，且多半在日後會成為負面情緒。

多聆聽
勇於表達意見是要看程度的，建議在與上司溝通時，以聆聽為主，再適時表達意見，切記不要急於插話跟回答問題，讓人有急於想反駁的錯覺，但不是只能閉嘴乖乖接受一切。

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲在跟上司時溝通，先聆聽是主要關鍵。（圖／unsplash）

不居功
這件事情很巧妙，因為在職場上想居功的多半是你的上司，但別以為最上面的老闆不會觀察，為了自己的管理，他們總是能理解哪個員工對公司是最有利的存在，若有些人真不知道，為他們賣命幾年也夠了，快找其他更好的地方吧。

勇於表現，但鋒芒不要過露
當機會到來時，就勇於接下，那是讓你表現的時刻，但適時的做球給上司，削減自己的鋒芒，避免樹立更多的敵人。

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲懂得藏鋒，不要樹立更多敵人。（圖／unsplash）

不隨波逐流
要跟上司建立信任關係，堅定不移的支持是一種根基，讓對方知道你雖然有時會有自己的意見跟看法，但基本上仍是忠於這個部門跟團隊的，信任關係在一些情況下甚至比工作能力還要重要，要時時謹記這一點。

顧全大局
在你想好好發展的公司，只在乎個人得失是很短視的行為，在現代社會中，大群體發展得好，才有機會從中得到最大的利益，無私並非只關群體，也是為自己好。

關鍵字：

職場, 向上管理, 工作
fashion.net

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