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誠品公布2019上半年小說排行　暑假想閱讀的你，可以參考這份清單

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▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲還沒制定閱讀計畫，不妨參考暢銷書排行。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假正要開始，還沒決定你的閱讀計畫嗎？誠品書店公布2019上半年前十大小說排行榜，其中有7名全由驚悚或推理小說拿下，相較2018年燒腦、揪心題材各佔一半，今年可說是驚悚推理最熱門，想過個刺激的假日，或許你可以參考這份書單。

TOP 1　東野圭吾《危險維納斯》
在台知名度已經相當高的東野圭吾，本次挑戰禁忌的戀情，而且在最後20頁迎來劇情的大翻轉。

▲誠品2019上半年小說銷售排行 。（圖／誠品提供）

TOP 2　馬格斯．朱薩克《克雷的橋》
以一本《偷書賊》在台知名度大開的馬格斯．朱薩克，最新作品《克雷的橋》呈現出家人的感情。

▲誠品2019上半年小說銷售排行 。（圖／誠品提供）

TOP 3　泰絲．格里森《門徒》
《門徒》不算是新的小說，但承襲了《外科醫生》的精彩內容，並以更嚴謹的表現呈現出更精彩的故事。

▲誠品2019上半年小說銷售排行 。（圖／誠品提供）

TOP 4　川口俊和《在回憶消逝之前》
若能回到以前某一個時間點，對自己的生命會有意義嗎？日本暢銷作家川口俊和以《在謊言拆穿之前》、《在咖啡冷掉之前》同樣的世界觀，重新詮釋生命的故事。

▲誠品2019上半年小說銷售排行 。（圖／誠品提供）

TOP 5　泰絲．格里森《外科醫生》（誠品30週年獨家書封版）
以改編成電視影集的《外科醫生》，被認為是近年最驚悚的醫療懸疑小說之一，緊湊與恐怖的情節受到許多人推崇，其續集《門徒》也很受歡迎。

▲誠品2019上半年小說銷售排行 。（圖／誠品提供）

而第6名至第10名小說依序為泰絲．格里森的《最後倖存者》、珍．哈珀《大旱》、東野圭吾《假面飯店: 假面之夜》、安荷樂絲．杜良特的《高山上的小郵局: 獻給書信和手寫年代的溫暖情詩》，與東山彰良的《我殺的人與殺我的人》。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲暑假找個時間好好讀本好書吧。（圖／unsplash）

誠品表示，即日起誠品書店及誠品網路書店，也同步推出2019暑期主題展「此刻、腦內劇場中」，參展書籍祭出三本75折、單本79折起，影音商品85折起的優惠。

關鍵字：

誠品, 書店, 小說, 排行榜
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